Comerciantes de la Ayacucho de Guayaquil marchan por la paz y la seguridad

La mañana de este lunes 12 de mayo, decenas de comerciantes de la calle Ayacucho del centro de Guayaquil protagonizaron una marcha pacífica para exigir a las autoridades mayor seguridad ante el incremento de casos de extorsión que, según denuncian, los mantiene en zozobra.

La manifestación inició en la intersección de las calles Olmedo y Eloy Alfaro, y recorrió al menos ocho cuadras hasta llegar a los exteriores de la Gobernación del Guayas, en pleno centro de la ciudad.

“Los comerciantes de La Bahía de Guayaquil nos unimos en esta gran marcha pacífica por la seguridad y el bienestar de nuestros negocios. Ante los recientes hechos violentos, exigimos protección para nuestras vidas y nuestras propiedades”, expresó una de las voceras del colectivo, quien también es propietaria de un local en el sector.

Otro de los testimonios recogidos durante la protesta fue el de una comerciante que relató el drama que vive su hermano, dueño de un negocio de ropa. “Lo están extorsionando, le piden 200 dólares semanales. Ya no sabemos qué hacer. Nos han dejado panfletos, nos llaman o nos escriben mensajes amenazantes. Esto se está volviendo más frecuente. Antes era esporádico, pero ahora es constante”, relató la mujer, quien lleva 25 años dedicándose al comercio informal en la zona.

Hay temor entre los comerciantes

El temor se ha incrementado tras lo ocurrido el pasado jueves 8 de mayo, cuando sujetos armados, a bordo de un vehículo, colocaron dos artefactos explosivos en el sector. Uno de ellos detonó causando pánico entre los comerciantes, mientras que el segundo fue retirado por personal especializado de la Policía Nacional.

Pese a este hecho, los comerciantes aseguran que los amedrentamientos no cesan. Durante el fin de semana reciente, varios vendedores recibieron nuevas amenazas. “Se han contactado con muchos compañeros, exigiéndoles pagos semanales bajo amenaza de destruir sus quioscos o negocios. Ya no podemos más. Pedimos el apoyo de la Gobernación, de la Policía y del Municipio. No queremos que esto termine en una tragedia”, expresó otra de las afectadas.

Los comerciantes esperan ser escuchados por las autoridades y que se tomen medidas urgentes para frenar la ola de inseguridad que golpea al corazón comercial del centro de Guayaquil.

