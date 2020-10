Comerciante de la Bahía tuvo un altercado con el director de Mercados

Durante un operativo de control que se desarrolló en diferentes sectores de la Bahía, para evitar aglomeraciones y el vigilar el uso correcto de mascarillas, se registró un incidente entre un comerciante y el director de Mercados del Municipio, Gustavo Zúñiga.

Tras clausurar un local de venta de empanadas, se suscitó el cruce de palabras en el que el funcionario municipal le reclama al vendedor de haberlo "atropellado" y le exige que le baje la mano. El hecho quedó registrado en un audiovisual que se compartió en las redes sociales. En el video se escucha un insulto. Zúñiga lo niega.

No me acuerdo que tuve un incidente de insultos; una cosa es que haya dicho bájeme la mano y otra cosa es un insulto. No he insultado a nadie Gustavo Zúñiga, director de Mercados

En su defensa, Zúñiga aseguró a EXPRESO que desconocía del altercado. "No me acuerdo que tuve un incidente de insultos; una cosa es que haya dicho bájame la mano y otra cosa es un insulto. No he insultado a nadie", explicó.

Sin embargo, admitió que una persona lo habría empujado por atrás y le llamó la atención.

"Cuando trató de hablar me señaló y le dije bájeme la mano, era una persona extranjera", dijo al hacer énfasis en que no hubo un incidente.

Además, recordó que los controles serán permanentes en diferentes puntos de la ciudad.

"Si usted atropella a los ciudadanos, estrecha la sección de tránsito, hay que retirar la mercadería para que la pongan dentro del local".