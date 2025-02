¿Cuándo comenzará el cobro en los parqueos del Parque Samanes de Guayaquil?

Tal como lo contó EXPRESO en un reportaje anterior, el pasado 31 de enero, en sesión de Concejo Municipal, se aprobó el cobro para la utilización del parqueo en el parque Samanes.

Esta decisión ha generado controversia entre los ciudadanos, pero también dudas respecto a lo que esto significará. La principal duda es sobre desde cuándo empezará a regir esta normativa.

Ante esto, el Municipio de Guayaquil emitió un comunicado de prensa donde detalló una posible nueva fecha.

"La implementación de este proyecto tendrá un plazo de 60 días a partir de la suscripción del convenio, que se formalizó el 31 de enero pasado, por lo que tentativamente entraría en vigencia en el mes de abril", indicó el Municipio, descartando que sean 80 días (plazo máximo), como inicialmente estipula el documento del Municipio.

Actualidad. Con rejas móviles color verde o con conos se encuentran cerrados los parqueos. Se espera la instalación de tecnología para el ingreso. MIGUEL CANALES

Criterios diferentes respecto a esta nueva normativa

Esto ya ha generado reacciones de varias personas que constantemente utilizan los estacionamientos al dirigirse al parque. “No entendemos por qué ahora cambian algo que se ha mantenido por más de 10 años. Este parque es público, no deberían cobrar parqueo”, reclamó Willian Peñaherrera, quien criticó al Municipio por esta decisión.

“Cuando el Gobierno Nacional lo tenía no pasaba esto y ahora cobran el parqueo. ¿Qué sigue?”, dijo incómodo Peñaherrera, quien le contó a EXPRESO que prácticamente a diario visita el parque debido a que sus dos hijos están en escuelas de fútbol que funcionan en el sitio.

A la ciudadana María Inés Robayo, la medida la tomó por sorpresa, pero considera que no es del todo negativa. “Siempre que le toquen el bolsillo al pueblo causa incomodidad y me sumo, porque ahora debemos pagar algo que era gratis; pero si por pagar eso me aseguran que tendré seguridad de verdad en el parque, pues lo entiendo”, opinó Robayo, quien consideró que hay zonas que están en estado crítico en el parque.

Según la concejala Juana Montero, quien propuso la medida, con el cobro se busca incrementar la seguridad en el parque. Ella considera que el costo es asequible para todos los visitantes.

“En ningún país de Latinoamérica hay este costo y es un valor bastante bajo para todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que vamos a tener mucha seguridad”, argumentó Montero en la última sesión de Concejo. Además, destacó que este cambio no solo mejora la seguridad, sino que también promueve la paz entre los visitantes de este lugar.

