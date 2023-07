Las fiestas por los 34 años de cantonización de Playas, que se conmemoran el próximo 15 de agosto, se suspenden. Así lo anunció la tarde de este 27 de julio, el alcalde Gabriel Balladares, tras una reunión que tuvo con el COE cantonal y en la se analizaron los hechos delictivos que se han reportado en Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, y que tampoco son ajenos en Playas; donde la presencia de extorsionadores también es recurrente.

“Playas estaba a la expectativa de los desfiles y conciertos que se ejecutarían a lo largo de agosto, pero no podía prever que la situación de Ecuador iba a escalar así. Por la seguridad, se suspenden las festividades”, anunció Balladares; quien en una entrevista pasada con EXPRESO reconoció no solo que como funcionario siente miedo porque detrás de él hay una familia, sino que desveló que no ha recibido ayuda por parte del Gobierno para frenar la criminalidad.

Esta vez, sin embargo, la decisión de suspender los actos fue también tomada por Ministerio del Gobierno y los concejales que tienen competencia e injerencia para poder decidir qué es lo mejor para la seguridad ciudadana

“Hay muchas especulaciones referentes a que 13 burgomaestres se encuentran en amenazados. La administración pública está en riesgo. He tenido que tomar decisiones que conlleven a la tranquilidad y la paz, y y no puedo poner en riesgo la vida de un estudiante por un desfile, ni a la comunidad que acudan a un acto masivo por un evento violento que pueda darse”, sostuvo Balladares; que detalló que en el cantón se han registrado en lo que va del año once muertes violentas y otros cinco casos eventuales, en noviembre y diciembre del año pasado.

"Con esto quiero decir que tenemos que cuidarnos más. Las autoridades estamos haciendo nuestro trabajo para salvaguardar la vida de cada uno de los ciudadanos", sentenció el primer edil, que añadió que va pedir las disculpas a la población por no celebrar las fiestas, y cuando ya tengan la resolución, por escrito, las dará a conocer oficialmente a la ciudadanía y a las unidades educativas que iban a participar de los actos cívicos.

La ciudadana Rosita Crespo lamentó la suspensión de las fiestas, pero reconoció vivir con temor, por lo que dijo que no tenía pensado salir de todas formas. “Lamento haber gastado en el traje para mi hija que iba a desfilar, pero eso es material, No pasa nada. Lo que queremos es paz y nada más ”, sentenció.