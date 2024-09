CNT aclara que postes de la Kennedy Norte no son de su competencia

Diez postes en mal estado tienen en vilo a los moradores de la ciudadela Kennedy Norte. Las estructuras que están al borde del colapso se ubican entre las manzanas 901 y 903.

Luego de la publicación de EXPRESO, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) llegó hasta el sitio para verificar el estado de las estructuras y dio a conocer que no son de su competencia.

“Estos postes no pertencen a CNT, tenemos varios postes en ese sector con nuestra tecnología, pero esos no son nuestros. En este caso, los postes son de CNEL, pero yo no soy una fuente fidedigna de ellos”, dijo Juan Alfredo Gonzaga, administrador Regional 5 de CNEL, que agregó que ellos cuentan con un contratista que se encargan de darle mantenimiento a sus estructuras.

EXPRESO se contactó con el departamento de Comunicación del Corporación Nacional de Electricidad para coordinar una entrevista, pero hasta el cierre de esta edición no hubo ninguna respuesta, pese a que ayer, fue la misma institución la que indicó que dichas estructuras pertenecían a CNT, pero aquello no fue cierto.

Otro de los problemas en el sector es el mal estado de un parque. MIGUEL CANALES

¿Qué dice la ciudadanía al respecto?

Mientras tanto, los vecinos continúan esperando un arreglo de los postes. “Queremos que el responsable se haga cargo y no se tiren más la pelotita. Estas estructuras estás desbaratándose, se ven ya los fierros”, dijo la moradora Ana María Gavilánez.

"Están a punto de caerse, ya se pueden ver las vigas y cada vez que pasa un carro muy grande por aquí, el poste tiembla. Ya hasta se está cayendo por partes”, contó Roberto Barriga, uno de los residentes más antiguos, quien declaró que este no es un problema nuevo, pero con el tiempo se ha venido agravando.

Al problema de los postes, también se suma el mal estado de un parque, la oscuridad y la delincuencia que se sufre en el sector. La ciudadanía pide intervención de las autoridades.

