¿Continúa el paro de transportistas en Guayaquil? Según Sarmiento, Álvarez miente

Hay dudas en la ciudadanía sobre la situación del transporte en Guayaquil. La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció con un comunicado que "24 operadoras están laborando al 100%", pero el presidente de la Fetug lo desmiente completamente.

“Aquí no hay 24 cooperativas que siguen trabajando, solo 6, pero parecen más porque se toman rutas de otros compañeros. Han sumado más porque buscan apoyo, ya que los que decidieron no unirse al paro hicieron algún acuerdo para beneficiarse de la recaudación”, dijo a EXPRESO Christian Sarmiento, representante del Gremio.

Sarmiento estuvo en los exteriores donde se realizó la reunión entre transportistas y la ATM, pero no se le permitió el ingreso. "Me dijeron que me esperaban a las 9 de la mañana, pero nunca me dijeron formalmente nada. Yo conocí de la reunión por la televisión y dijeron que era a las 11 de la mañana. Esto es una mentira. Aquiles miente otra vez al pueblo", dijo enérgico Sarmiento.

Posteriormente, un grupo de transportistas, que acompañaban a Sarmiento también se retiraron del sitio y reafirmaron que las cooperativas que representan se mantendrán paralizadas hasta que se defina la tarifa del transporte.

¿Qué dice la ATM al respecto?

"Durante la sesión, los representantes de las operadoras aseguraron la circulación de 1.300 buses y se comprometieron a añadir nuevas unidades durante el resto del día", redactó la ATM en un comunicado de prensa.

Según la autoridad, también se acordó volver a las mesas técnicas. “El diálogo siempre trae buenos resultados y la prueba es lo que acaba de acontecer con lo transportistas, como se los mencioné, que realmente quieren a la ciudad de Guayaquil”, expresó Manuel Salvatierra, gerente de la ATM, quien dirigió la sesión.

