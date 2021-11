El retorno a clases presenciales, el nuevo escenario del chantaje del transporte

Luego de que $ 1,6 millones hayan salido de las arcas del Municipio de Guayaquil a la Metrovía y de las negativas de la alcaldesa de ajustar el precio de la tarifa del pasaje en la ciudad, la Federación de Transportistas del Guayas (Fetug) lanza una nueva advertencia: el abastecimiento de buses para movilizar a estudiantes a las clases está en peligro.

Cynthia Viteri reitera que no subirá el pasaje a los buses Leer más

Este jueves 2 de diciembre está previsto que el presidente de Fetug, Christian Sarmiento, se acerque al Municipio a solicitar, de nuevo, hablar con la alcaldesa Cynthia Viteri sobre la situación financiera de los 2.650 buses de la urbe, de los que más del 40 % están inactivos.

"La alcaldesa me niega la atención y me traslada el tema a otros funcionarios. No quiere ver la realidad y la situación está cada vez más insostenible", advierte el dirigente, quien puntualiza que, mensualmente, cada unidad gasta 900 dólares más en combustible que antes de que se libere el precio.

2.650 buses Tenía Guayaquil antes de la pandemia. Hoy la cifra asciende a algo más de 1.000, señala Fetug.

"Si no se hace nada, morirá pronto el servicio de transporte", decreta Sarmiento, quien hace incapié en que duda mucho que haya abastecimiento oportuno para los alumnos que están en semipresenciales, teniendo en cuenta que hay 200 unidades paradas por falta de reparación, 60 incautadas y otras tantas decenas en trámite de coactiva. "La situación puede ponerse peor", advierte.

La alcaldesa de Guayaquil ha sido enfática en que no subirá pasajes. No ha especificado si a los buses les piensa dar ayudas igual que como ha hecho la metrovía en otros cantones. Otras ciudades, como Quito y Cuenca, ya ajustaron la tarifa.