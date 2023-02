El año lectivo escolar ha culminado para los estudiantes del régimen Costa y Galápagos, y el Ministerio de Educación ya ha definido su nuevo cronograma para el inicio de las clases del periodo 2023-2024, el que dará comienzo el 24 de abril de 2023, dos semanas antes que el periodo de 2022-2023(cuya fecha de inicio fue el 06 de mayo del 2022).

Los primeros en ingresar serán los alumnos de los cursos de bachillerato, que lo harán ese mismo 24 de abril; luego lo harán los de educación básica superior, el 25 de abril; y finalmente los de básica media, el 26 de abril.

[COMUNICADO] Las actividades escolares en las instituciones educativas fiscales para el régimen #CostaGalápagos, año lectivo 2023-2024, iniciarán el 24 de abril de 2023, acorde al Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).#TransformaciónEducativaEc pic.twitter.com/7wzGg7BQ4t — Ministerio de Educación del Ecuador (@Educacion_Ec) February 23, 2023

A este cambio se suma el del retorno a los trimestres y la eliminación de los exámenes remediales y de gracia. Sobre las razones que incitaron al cambio, EXPRESO solicitó información a Educación, pero hasta el cierra de la edición no hubo respuesta explicándolo.

Medida con la que algunos padres están contentos, y otros no tanto.

"Estoy de acuerdo con que se quiten todos esos exámenes que solo contribuyen a que el alumno siga con su vagancia, un supletorio y listo. Si se queda, es porque no se esforzó lo suficiente", indica Miguel Orozco, padre de familia.

Sin embargo, hay padres que consideran que no se deberían remover estos exámenes, por las oportunidades que presentan a los alumnos de no quedarse de año. "Yo creo que está bien el sistema con el que nos manejabamos hasta este año, porque hay alumnos que necesitan otra oportunidad. No creo que se les deba negar la oportunidad de avanzar con sus compañeros por unos errores", señala Mariuxi Castro, madre de dos hijos.

En cuanto al cambio de quimestre a trimestre, el primer periodo iniciará el 24 de abril hasta el 21 de julio del 2023, y del 24 al 26 de julio los estudiantes tendrán exámenes parciales, seguido de vacaciones desde el 27 al 28 de julio.

En el segundo periodo ellos, retomarán clases a partir del 31 de julio al 27 de octubre, con evaluaciones de fin del periodo desde el 30 de octubre al 1 de noviembre.

Y su tercer y último periodo, daría inicio desde el 6 de noviembre al 22 de diciembre del 2023, y del 2 de enero al 2 de febrero del 2024. Con vacaciones entre el 26 al 29 de diciembre del presente año. Siendo sus evaluaciones finales desde el 5 al 9 de febrero del 2024.

Para este periodo, que contará con solo un examen de recuperación, estas evaluaciones se darán del 14 al 19 de febrero del 2024.