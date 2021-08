En la ciudadela El Cóndor conviven con el polvo

Clemente Hallay moja la calle para que no se levante la polvareda. Se acostumbró a hacerlo dos veces al día.

Una vez por la mañana y otra por la tarde, Clemente Hallay sale con una manguera a la vereda de su casa a mojar la calle. Lo hace para que no se levante el polvo, pues esa zona de la manzana N de la ciudadela El Cóndor, en el norte de Guayaquil, está sin asfaltar.

Dice que el problema tiene aproximadamente dos meses. El inconveniente es en un tramo de unos 50 metros y en una media cuadra ubicada perpendicularmente.

La molestia es que ambos puntos quedaron como calles de tierra. Además, la circulación constante de tricimotos y carros hace que de a poco se vayan formando huecos y, de esa forma, charcos de agua.

Al pasar por el sector se nota que, en cambio, se ha construido bordillos en las aceras. Según Clemente y otros residentes, el Cabildo empezó a realizar obras de readecuación, pero los trabajos no han concluido.

El morador refiere que, a consecuencia de la polvareda, a ratos suele tener tos. Por eso solo abre las ventanas de su hogar cuando echa agua a la calle de tierra.

Carmen Delgado, quien vive diagonal a la propiedad de Hallay, menciona que a sus dos nietos les suele dar gripe con frecuencia por este inconveniente.

Los residentes esperan que las reparaciones se realicen antes de que comience la época invernal.

“A mí también me empiezan a dar problemas con la garganta, por eso prefiero encerrarme para que esto no me afecte más”, menciona.

Ella sale a barrer su portal para evitar que allí se le forme un lodazal. Algo que empieza a pasar en la esquina de ambos tramos no reparados.

En esa intersección solía ser un punto de encuentro en el que varios taxistas se concentraban para realizar carreras a los habitantes de la ciudadela. Sin embargo, al estar averiada su ‘base’, optaron por esperar a sus clientes a la vuelta, donde las vías están en buen estado.

Vista aérea del tramo sin asfaltar, en contraste con las zonas cercanas sin ese inconveniente. Alex Lima

Curiosamente, las calles aledañas sí lucen bien’. Están sin daños, sin baches y asfaltadas. Esta realidad fue captada en una foto aérea realizada por este Diario.

Celia Flores, otra moradora, indica que junto con un vecino intentaron colocar piedras para que no pasen carros por ahí y que eso ayude a que no haya polvo. Pero, como ambos son adultos mayores, no pudieron hacerlo solos y, lamentablemente, tampoco tuvieron el apoyo de más gente.

“Pedimos a las autoridades que terminen de arreglar esta manzana, es molestoso tener que transitar por estas calles en ese estado”, aduce Flores.

En una esquina del sector se está formando un charco. Alex Lima

EXPRESO consultó a la Alcaldía, a través de un correo electrónico, cuándo se culminarán las obras y qué tipo de arreglos se efectuará, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.