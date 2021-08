El ocio también muere en la Panamá

El panorama sombrío que reflejaba la histórica calle Panamá, impregnado por muchos años, tuvo una metamorfosis. El sitio tomó vida después de la llegada de una decena de murales, negocios, y de a poco se ha convertido en un punto de encuentro donde las familias van hasta con sus mascotas. Este ha sido un reclamo ciudadano, también de años, que pide acciones a la autoridad para que se recupere el espacio público y, sobre todo, las zonas emblemáticas que tiene Guayaquil.

Pero ese color y aromas que han aterrizado en la arteria, conformada por al menos diez cuadras, solo se los encuentra en un horario: 08:00 a 18:00. Al caer la noche, la Panamá se convierte en una especie de camposanto donde las únicas figuras humanas que resaltan son las frías estatuas de personajes como Alberto Spencer, Vicente Rocafuerte o el niño betunero.

Es como si la regeneración de la Panamá, que nació para resucitar el centro y aún más en tiempos de reactivación; no esté dando los frutos esperados. El entorno, así como lo ha venido contando EXPRESO, tampoco se escapa de esta realidad, pues padece lo mismo.

Escenario. Las únicas figuras humanas que sobresalen en la calle, al caer la noche, son las estatuas. Miguel Canales / Expreso

Cafeterías, restobares y restaurantes de Las Peñas, la zona rosa y el mismo Malecón 2000, por ejemplo, cierran sus puertas y con ello el ocio nocturno se esfuma, dejando a jóvenes y adultos sin opción a tener un sitio de distracción.

Marcelo Mite, administrador de una de las cevicherías de la Panamá, hace una pausa a la preparación de cocteles y confiesa a EXPRESO que la inseguridad obliga a él y a sus compañeros a cerrar temprano. Para alcanzar una total reactivación, asevera, hace falta un plan de organización y estética.

“Sí, está regenerada la calle, pero tenemos problemas con la recolección de los desechos, y a partir de las 18:30 ya no se ve a ningún alma caminar por aquí porque es inseguro”, argumenta Mite, al hacer hincapié que otro problema radica con los denominados chamberos, que rompen las fundas en busca de plásticos, y derraman los desperdicios sobre las aceras.

La falta de parqueo es otro dolor de cabeza en el sector, que se agrava en las horas pico y afecta tanto a los consumidores como a trabajadores que tienen que buscar dónde dejar en buen recaudo sus vehículos. “Antes la ATM nos permitía dejar nuestras motos cerca de los locales o en la zona peatonal, pero ahora nada. Nos toca pagar $ 1 diario o hasta más”, precisa un empleado de una cafetería que prefirió el anonimato.

Un equipo de EXPRESO realizó un recorrido en la zona por la noche y constató que apenas hay un par de celadores en las inmediaciones de los recién inaugurados Museo del Cacao y Estación de bomberos.

La luz de las luminarias se torna opaca por las ramas de algunos árboles, mientras que hay tradicionales soportales que no dan luz. Y a este punto también aterrizó la plaga de la cochinilla, que se come el verdor de diversas especies que pierden sus hojas cada día.

No solo inquieta que no haya suficiente iluminación en ciertas zonas, pues algunos soportales presentan otra problemática: se han convertido en urinarios públicos. Una realidad que, asimismo, la comparten las manzanas de los alrededores y que obliga a los ciudadanos a saltar a la calle para no soportar los malos olores.

Para resucitar al centro, María Lorena Apolo, asesora de Urbanismo, manifestó, en octubre de 2020, que esto sería posible con el proyecto de peatonalización del bulevar 9 de Octubre y que este, aseguró, “tiene como meta la revitalización del centro y vuelva a ser un espacio residencial, comercial, que viva en armonía y se pueda generar barrio”.

Falta poco para que se cumpla un año del anuncio, por lo que este rotativo consultó al Municipio por qué se ha estancado el plan, cuáles son los nuevos proyectos para volver al centro vivo y que ya no sea visto como un bodegaje. Pero hasta el cierre de esta edición las respuestas no llegaron.

Vigilancia. Apenas un par de celadores vigilan dos sitios inaugurados. No hay más seguridad. Miguel Canales / Expreso

A Carlos Olvera le gusta ir al centro para disfrutar de los restobares, la única opción para que los locales de la Rocafuerte (zona rosa), aledaña a la Panamá, abran sus puertas. Pero se lamenta de que, por la falta de seguridad y estímulos del Municipio para que estos negocios funcionen durante toda la noche, Guayaquil aún no logra despuntar como debería.

“Ya no más clausuras, impedimentos al trabajo; es más se debería implementar un plan integral desde la 9 de Octubre, en estas calles y llegue hasta el cerro. Con esto, hasta gusto sería regresar a vivir en esta parte de la ciudad”, detalla el residente del barrio Garay.

“Una ciudad que viva las 24 horas”

Aunque el proceso de regeneración de la Panamá inició hace algunos años, todavía hay factores que se deben solucionar, sobre todo el estacionamiento y los horarios. Con esto, a juicio de Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, se lograría que el proyecto en general sea “exitoso, sustentable y sostenible”.



Da como alternativa, además, el regreso de los casinos y “una ciudad que viva las 24 horas”. Estos son los retos que el Municipio debe irlos trabajando, argumenta, ya que de esta manera empujaría a volver habitable el centro de la ciudad.

“Porque ya hay condiciones, un centro bonito, que tenga seguridad, ocio, y permita salir a caminar, todo seguro. Son los desafíos y retos que hay que irlos solucionando”.