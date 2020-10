Ciudadanos vendan sus ojos para ser empáticos con quienes tienen discapacidad

Miguel Saltos trabaja como agente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) y hoy fue uno de los ciudadanos que voluntariamente se vendó sus ojos, para experimentar lo que significa para una persona con discapacidad visual movilizarse por la ciudad.

"Sentí que el tiempo se había detenido, porque quería llegar pronto a la otra acera y sin ver no sabía cuántos pasos más debía dar y eso me desesperó. Al tratar de calmarme empecé a escuchar a los carros y hasta los pasos de quien caminaba a mi lado", dijo, luego de pasar por la experiencia.

Agregó que como agente se esmera por servir a la ciudadanía, pero ahora dará más énfasis en ayudar a las personas con discapacidad.

En la foto se ven dos tipos de bastones el blanco, para quienes son no videntes y el rojo, para quienes además de tener una discapacidad visual también lo tienen auditiva. Lina Zambrano

Hoy, 15 de octubre, en tres sectores de Guayaquil (fuera del Mall de Sur, del Terminal Terrestre y frente al Municipio de Guayaquil) miembros del Centro Municipal 4 de Enero y de la Dirección Municipal de Inclusión Social invitaron a los ciudadanos a pasar por la experiencia de vendar sus ojos y cruzar la calle. De esta forma se unen a la celebración del Día Internacional del Bastón Blanco. La jornada empezó a las 9:00 y se extendió hasta la tarde.

Fueron decenas de personas que vivieron la experiencia y al respecto , la directora municipal, Ximena Gilbert indicó que realizan este tipo de actividades con el fin de sensibilizar a las personas que si pueden ver, a fin de que se pongan en el zapato de los que no ven. "La visión de nuestra alcaldesa es que seamos una ciudad inclusiva, que además de todas las obras y servicios que damos a las personas no videntes, nosotros también podamos educar a la ciudadanía, sensibilizarla y poder generar una cultura inclusiva. Que todos los demás, que no tenemos discapacidad, podamos entender a quienes sí la tienen".

En Ecuador hay 481.392 personas con discapacidad, de este total 55.843 son por alguna afectación visual.

La experiencia de los ciudadanos fue más allá de vendarse los ojos, fuera del Mall de Sur la maestra del Centro Municipal 4 de Enero, Gina Estacio, explicó que los bastones tienen colores para distinguir la discapacidad de la persona: el blanco, es para quien no ve nada; el verde, es para quien ve sombras y el rojo, para quien no ve y también tiene una afectación auditiva.

Agregó que en la actualidad hay bastones con sensores que advierten a la persona del obstáculo que hay frente a ellos. También destacó que para ayudar a una persona no vidente hay que evitar las siguientes acciones:

Tome contacto físico tocando ligeramente su brazo u hombro para que sepa que le está hablando.

Cuando se va a retirar hágaselo saber, evitando así el dejarlo hablando solo.

No hale ni empuje a la persona, para ayudarle a subir o sentarse en un bus, basta con que coloque su mano en el asiento, espaldar de la silla o manigueta del bus.

Al cruzar la calle y lo esté ayudando no cruce en diagonal, para evitar que se confunda, esto hace que se desoriente.

En la actividad también estuvieron personas no videntes, uno de ellos fue Walter Arrollo, quien destacó que pese al trabajo que se hace por la inclusión todavía falta mucho por hacer. Puso como ejemplo, que para él es difícil caminar en el centro cuando las aceras no están libres, sino llenas de trabajadores ambulantes. Solicitó que se los organice de tal manera que sigan en su labor, pero sin impedir la movilidad de las personas con discapacidad.

Así mismo solicitaron que se arreglen las aceras de tal manera que ellos tengan la libertad para transitar por la ciudad, ir a sus lugares de estudio o trabajo.