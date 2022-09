“Es insólito, no pueden decir que cientos de personas estamos equivocadas y los radares funcionan perfectamente. ¡Están locos!”, reclamó indignado Mauricio Portes, uno de los denunciantes que presentó sus quejas contra la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) por las ‘multas fantasmas’ registradas en la carretera de vía a la costa.

Según un informe emitido por Insegvial, empresa de radares en Ecuador, luego de revisar los artefactos que, según las denuncias han presentado problemas con multas irregulares, no hay inconvenientes y están homologados y debidamente calibrados. Esto levantó la inconformidad por parte de los denunciantes que no aceptan el documento. “Es un chiste, no pueden decir que no hay errores cuando son demasiado evidentes. Queremos que se haga justicia con esas sanciones inmerecidas”, reclama Walter Merino, uno de los afectados por uno de los radares ubicados en Puerto Inca.

Por otro lado, Francisco del Pozo, delegado del Guayas de la Defensoría del Pueblo, asegura que se tomarán medidas. “Estamos realizando investigaciones y le hemos pedido a la Espol que nos designe un profesional para que se evalúe la información que se nos ha dado. Solicitaremos nuevas revisiones”, comentó el profesional.

Mientras tanto los afectados por las multas irregulares en vía a la costa y La Troncal esperan una nueva respuesta. Ellos exigen la devolución del dinero y eliminación de multas.