Ciudadanía: “Esto es claro: sin sitios para aparcar, la calle Panamá se apaga”

Es evidente la metamorfosis que ha tenido la calle Panamá, ahora llena de color, gente, vida, diversos tipos de aroma y mascotas; al menos hasta que cae la noche, cuando todo vuelve a apagarse, por la inseguridad. El sitio se ha convertido en el punto favorito de encuentro de los amigos y las familias, y en el claro ejemplo de cómo un espacio prácticamente muerto puede resurgir. Sin embargo, advierten los visitantes, la calle Panamá tiene una falla: la planificación.

El Museo del Cacao abrió sus puertas en la calle Panamá Leer más

El ocio también muere en la Panamá https://t.co/OXiQvAbdpg Lo que había tuiteado hace algunas semanas. Espero que con este reportaje puedan aplicarse medidas para la completa regeneración del sector. En la noche se necesitan más los locales abiertos y afluencia de clientes. — Manuel Montero Lara (@mmontero89) August 27, 2021

Y es que si el Municipio, piensan, creó estímulos y regeneró el área a fin de reactivar los 15 negocios que allí se encuentran (en la cuadra entre Manuel Luzarraga e Imbabura), se preguntan por qué no se pensó también en la falta de parqueos que habría en la zona, ya afectada por este problema en lo que resta del casco comercial y el mismo Puerto Santa Ana, como lo publicó ya este Diario.

“Que la Panamá se apague a partir de las 18:00 para evitar que seamos el blanco de la delincuencia, aunque no me gusta, lo comprendo. Que los bares cercanos aún permanezcan cerrados, asimismo, hasta cierto punto lo entiendo. Pero me desanima que no haya un sitio para estacionarse y deba caminar a veces hasta cinco cuadras para ir a un restaurante. Quisiera saber por qué la Alcaldía no pensó en ello, si son preguntas básicas que todos nos hacemos”, cuestiona Álvaro Andrade, un residente de Los Ceibos que cada viernes, desde hace un mes, ha optado por almorzar allí.

Costo. En las calles aledañas a los negocios, se cobra entre $ 1 y $ 1,25 en promedio por la hora o fracción en los garajes públicos.

Garajes. Pasadas las 14:00, estos sitios se llenan. Hay quienes deben recorrer 5 o 7 cuadras para encontrar un espacio. Amelia Andrade

Siempre en la intersección con la calle Manuel Luzarraga, desde donde ve cómo las mesas se van llenando y cómo los conductores dan una y otra vuelta a las manzanas en busca de un espacio.

El buen sabor, está en la calle Panamá Leer más

El pasado jueves y el fin de semana último, EXPRESO estuvo en el sitio para medir el pulso de esta queja ciudadana que llegó hasta la Redacción, con el fin de que, “aunque tarde”, sentencia Auria Roldán, residente del sector, “las autoridades den luz verde a un proyecto integral que incluya, por ejemplo, la construcción de edificios de parqueos en áreas desoladas”.

Durante la visita, este Diario fue testigo de cómo los empleados de los estacionamientos públicos, con la mano o una franela, indicaban a los conductores que ya no había espacio para un vehículo más. Gustavo Ávila, quien trabaja precisamente en el que está ubicado frente a todos esos nuevos negocios, asegura que desde que el proceso de vacunación se aceleró, más personas han ido llegando a la zona y, por ello, hay menos parqueos.

Aparcar en la Panamá y todo el centro es complicadísimo. Y es una pena porque hay zonas hermosas de las que no podemos disfrutar, que no podemos ver, a causa de ese problema.

Alejandra Júpiter,

visitante de la calle Panamá

Pasado el mediodía, advierte, el lugar donde labora, en el que caben alrededor de cien autos, se llena. Y a los visitantes, como confirmaron, no les queda de otra que aparcar en la calle Rocafuerte, “aledaña pero insegura” o, si no está lleno, en el malecón, precisa Aldo Valverde.

“Cuando hemos celebrado fechas especiales, me la he tenido que jugar, pero claro, uno come tenso. Pienso que al regreso no encontraré mi auto. Que no haya una zona segura para estacionar, sí me ha frenado en venir al lugar. Esto es claro: si no hay solución para aparcar, la Panamá se apaga. Muere nuevamente”, piensa.

La Central Deli Shop: el emprendimiento que despertó a la calle Panamá Leer más

Frente a esta situación, EXPRESO preguntó al Municipio sobre la planificación y estudios que, antes de la reactivación de la calle, realizó para prever y evitar la molestia; y asimismo preguntó qué medidas tomará al respecto y si baraja la idea de construir edificios de parqueos (una idea planteada también por los urbanistas); pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Personal de la ATM controla el tránsito, aunque a veces se torna imposible e insuficiente, asegura la ciudadanía. Miguel Canales Leon

Para el urbanista y planificador urbano Johnny Cóndor, que la autoridad no reaccione frente al pedido ciudadano es preocupante y pone en riesgo una zona que podría convertirse en el sello del turismo del Puerto Principal.

No se trata de atender solo la necesidad de quienes recorren esta galería gastronómica, sino de quienes van a Las Peñas, al Museo del Cacao y el renovado mercado artesanal, enumera. “Tenemos todo para explotar el sitio, pero que nos olvidemos del parqueo de los visitantes es gravísimo. ¿Qué queda ahora? Construir edificios de parqueos en todos esos solares abandonados que existen y que son muchos, y podrían ser alquilados o dados en comodato al Cabildo”, sugiere.

En la Panamá no solo agobia la falta de parqueos, sino la inseguridad. Mata el turismo ver que a las 18:00 todo vuelve a morir para evitar los delitos. Hace falta un plan integral.

Brick Reyes,

visitante de la calle Panamá y urbanista

La vida vuelve a renacer en la calle Panamá con la llegada de siete murales Leer más

Para Cóndor, con la construcción de esas infraestructuras, la urbe podría dar finalmente el paso a la peatonalización. “Lo ideal sería que todos se muevan en bus, pero sabemos que el servicio no es el más idóneo. Por lo tanto hay quienes seguirán usando el vehículo (particular), y para ellos estas estructuras serían ideales. Llegan, dejan su carro y caminan... Por ejemplo, por toda la calle Olmedo hasta Junín, o desde Malecón a la avenida Quito, que podrían peatonalizarse”.

La semana anterior, aunque no precisó en qué tramo, el Municipio anunció que desde octubre próximo cada fin de semana la avenida 9 de Octubre y la calle Panamá serán peatonales. La intervención, dijo, será longitudinal, no en las calles transversales.

El Municipio de Guayaquil informó que la avenida 9 de Octubre, principal arteria de la ciudad, y la recién regenerada calle Panamá se peatonalizarán. Los detalles: — Diario Expreso (@Expresoec) September 6, 2021

Un primer intento para peatonalizar la calle Guayaquil Leer más

“Que lo hagan me parece fenomenal. Pero quisiera saber si ya tienen listos los estudios que confirmen el impacto que eso tendrá. Quizá el 80 % diga que es beneficioso”, indica el urbanista Brick Reyes, quien ha hecho una serie de estudios en el casco comercial y hace énfasis en que antes de poner en práctica las acciones, la autoridad debe desarrollar un estudio que confirme no solo dónde se estacionarán los visitantes, sino si hay la suficiente sombra para el peatón, espacios de distracción para niños y adultos mayores, además de seguridad.

A su juicio, el desarrollo de la Panamá evidencia que no hubo tal análisis. “Entiendo que la reactivación fue con buena fe, pero por no haber dado atención a estos temas, están saliendo a flote las trabas que, a futuro, pueden llevarnos a correr despavoridos del lugar”, señala.