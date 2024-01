Guayaquil: Una ciudad poco amigable para personas con movilidad reducida

Movilizarse en silla de ruedas por Guayaquil es una odisea. Barreras sobre las veredas y rampas mal construidas forman parte de los impedimentos que tienen aquellas personas que padecen discapacidad física y transitan por la urbe hacia diversos destinos.

Luis Morán sale a diario desde su vivienda en la sureña ciudadela Guangala. Por una rampa que hizo construir en los exteriores, desciende hacia la vereda para dirigirse a su carro.

Al observar en toda la manzana, no existen más accesos para que se movilicen las personas en silla de ruedas. Durante un recorrido por esa ciudadela, sí se evidenció la presencia de rampas. Pero a decir de Morán, no han sido construidas en forma adecuada. Y pone como ejemplo las ubicadas en las calles Los Ríos y Arturo Serrano.

“Es complicado bajar porque se forma una zanja entre la acera y la calle. La rampa no está diseñada técnicamente. Cuando reasfaltan la calzada, muchas veces no retiran el asfalto viejo sino que montan el nuevo y eso forma una especie de bisel”, indicó Morán en el recorrido.

Algunas personas han debido construir sus propias rampas para poder salir de casa. Joffre Flores

Y mostró otro problema respecto a estos espacios: las inclinaciones son muy cortas.

“La teoría nos dice que los grados de inclinación debería ser entre 10 y 11 grados. Si vas a salvar 10 centímetros de altura, la rampa debe tener un metro, por cada 10 centímetros de altura, la prolongación de la rampa un metro y así lo vas sumando”, expuso el ciudadano.

Nicolás Kronfle, de 27 años, ha utilizado silla de ruedas desde que era infante. Expuso que trasladarse desde un lugar a otro en la urbe en este dispositivo “es sumamente complicado”.

Mi discapacidad no la veo como algo malo que me pasó. Pero sí hay algo que a mí me molesta es ver una infraestructura que no me permite llegar a donde yo quiero. Nicolás Kronfle

activista por derechos de personas con discapacidad

Él hizo un llamado público al alcalde Aquiles Álvarez, para que juntos recorran en silla de ruedas varias zonas de la ciudad, con el fin de que palpe los obstáculos que tienen las personas con discapacidad física en sus recorridos diarios.

“Mi discapacidad no la veo como algo malo que me pasó. Pero sí hay algo que a mí me molesta es ver una infraestructura que no me permite llegar a donde yo quiero. Y así como eso me pasa a mí, estoy seguro de que en este país, donde la gente tiene que salir a buscar qué comer, salir a buscar trabajo, a trabajar, habrá muchos que viven una odisea”, señaló el ciudadano.

El detalle Datos. Según información del Registro Nacional de Discapacidades, un 2,6 % de la población ecuatoriana registra esta condición.



Agregó que no solo las calles y aceras, sino también restaurantes a lo largo de la ciudad carecen de espacios adecuados para las personas con discapacidad física.

Sugirió una mejor planificación por parte de las autoridades municipales respecto a la movilidad para discapacitados. “Por lo menos se puede comenzar con algo. Pero algo realista, no solo con cuatro cuadras bien hechas. Por ejemplo, yo puedo desde el parque de Urdesa llegar con facilidad hasta (la avenida) Las Monjas. Pero de ahí ya no puedo seguir para allá e irme a las calles de atrás ya no puedo”, manifestó Kronfle.

Espacios. En las calles Arturo Serrano y Los Ríos, en el sur, se evidencia una rampa que genera problemas a quienes se movilizan en silla de ruedas, por su mal diseño. Joffre Flores

Morán agregó otro problema que padece a diario, en su caso, como conductor. Desde hace varios años, él utiliza un sistema con bastones de madera para poder manejar su vehículo.

“Al rato de parquearte en el espacio que está diseñado para las personas que usamos silla de ruedas u otras ayudas técnicas para movilizarnos, a veces te topas que llegas al espacio y está copado, y justamente se baja o se sube alguien que no tiene discapacidad, y que no tiene el distintivo que les autoriza también a parquearse”, contó Morán.

Pero este accionar de varios ciudadanos no lo ve como un hecho indolente, sino que es propio del desconocimiento.

“Eso habla básicamente de educación, porque mucha gente que no tiene discapacidad, no conoce de temas de discapacidad, me atrevo a decir no es que sea porque son malos, sino porque desconocen, porque no entienden”, explicó Morán, quien forma parte de Asopléjica, asociación que concentra a personas con diversos tipos de discapacidad física en Guayas.

La cifra 480.776

personas

con discapacidad registra Ecuador a septiembre del 2023, según datos oficiales.

Ambos insisten en la necesidad de educar a la ciudadanía sobre la importancia del respeto a las personas con discapacidad.

Frente a la invitación que realizó al alcalde Álvarez para recorrer la urbe en silla de ruedas, Kronfle recibió la respuesta de Lídice Aldás, directora de Inclusión Social en Discapacidad del Cabildo porteño.

La funcionaria explicó que el Consejo Consultivo ha presentado un borrador de ordenanza sobre la accesibilidad universal. “Estos proyectos no pueden quedar en papeles, deben ser reales, tener metas”, replicó Kronfle.

