Cinco heridos luego de colapso de estructura en el barrio del Astillero

El hecho se registró la tarde de este viernes 12 de septiembre en las calles Viveros, entre Bolivia y Vacas Galindo

En el barrio del Astillero, sur de Guayaquil, parte de la estructura de un inmueble colapsó la tarde de este viernes 12 de septiembre.

Cinco personas resultaron heridas luego de que una estructura en construcción colapsara en el barrio del Astillero, en el sur de Guayaquil, este viernes 12 de septiembre. El inmueble afectado está ubicado en las calles Viveros, entre Bolivia y Vacas Galindo.

El Sistema Integrado de Seguridad ECU911 recibió la alerta sobre este hecho a las 15:05 de este viernes. Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), Cruz Roja y Policía Nacional.

(Te puede interesar: Contratos por más de $200.000 para eventos en Guayaquil quedan suspendidos: estos son)

Producto de la caída de parte de la estructura del inmueble, tres personas quedaron atrapadas y fueron rescatadas por el personal de Bomberos, que atendió la emergencia con dos vehículos de rescate y cuatro ambulancias.

Asimismo, los paramédicos atendieron a una persona con heridas leves en las extremidades. Una vez efectuado el rescate, el personal bomberil estabilizó la estructura afectada.

Poste de luz cae sobre vehículo: el Municipio de Guayaquil se responsabiliza Leer más

No obstante, el ECU911 confirmó que cinco personas sufrieron heridas durante el colapso estructural en esa tradicional zona del sur de Guayaquil.

Barrio del Astillero: Clausuran inmueble donde se registró el colapso estructural

Luego del accionar de los paramédicos, funcionarios de Segura EP, de la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil y agentes de la Policía Nacional realizaron un recorrido por el predio afectado.

Tras la inspección técnica, los funcionarios clausuraron el sitio y abrieron expedientes por "incumplimiento de permisos y normativas", según el Cabildo.

Funcionarios municipales recorrieron el inmueble afectado en el barrio del Astillero. CARLOS KLÍNGER

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!