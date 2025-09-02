Cierres en el Puente de la Unidad Nacional: horarios y rutas alternas

El Ministerio de Infraestructura y Transporte anunció el cierre del Puente de la Unidad Nacional

El cierre del Puente de la Unidad Nacional se debe a trabajos de mantenimiento.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) informó que, debido a trabajos de mantenimiento vial, se ejecutarán cierres parciales en el complejo de Puentes de la Unidad Nacional entre el martes 2 y el lunes 9 de septiembre de 2025. Esta infraestructura conecta los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón.

Horarios y mantenimiento

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) confirmó que los trabajos de mantenimiento en el complejo de Puentes de la Unidad Nacional se realizarán en horario nocturno, para minimizar el impacto en la movilidad diaria.

Fechas: del martes 2 al lunes 9 de septiembre de 2025

Horario: de 21:00 a 05:00 del día siguiente

Modalidad de cierre: se inhabilitará un carril por noche, de forma rotativa, según el tramo intervenido

Las labores se ejecutarán en coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura Vial y la Dirección de Conservación de Puentes del MIT, y contemplan:

Bacheo profundo y superficial en zonas con desgaste por carga pesada

Sellado de fisuras longitudinales y transversales para evitar filtraciones

Inspección estructural preventiva, con énfasis en juntas de dilatación y apoyos

Renovación de señalética horizontal y vertical, conforme a normativa INEN vigente

Revisión del sistema de iluminación vial, especialmente en accesos y rampas

El MIT indicó que estas intervenciones forman parte del Plan Nacional de Mantenimiento de Infraestructura Estratégica 2025–2026, y tienen como objetivo garantizar la seguridad vial, prevenir fallas estructurales y extender la vida útil del complejo, que supera los 50 años de operación continua.

Rutas alternas habilitadas

Durante los trabajos de mantenimiento en el complejo de Puentes de la Unidad Nacional, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) recomienda utilizar las siguientes vías alternas para garantizar la movilidad entre Guayaquil, Durán y Samborondón:

Para transporte pesado y vehículos de carga

Puente Alterno Norte (PAN): habilitado sin restricciones para tránsito pesado. Conecta Guayaquil con Durán a través de la vía Perimetral. Es la principal opción para camiones, tráileres y transporte logístico.

Vía Durán-Tambo: alternativa para quienes se movilizan desde Durán hacia el este de Guayaquil o zonas industriales periféricas.

Para vehículos livianos y particulares

Puente Guayaquil-Samborondón: habilitado sin restricciones para vehículos livianos. La vía conecta Samborondón con el norte de Guayaquil hacia la Av. Narcisa de Jesús.

