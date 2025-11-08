Cierre vial en la avenida Carlos Julio Arosemena: horarios, zonas y recomendaciones

Los trabajos se realizarán el 9 y 10 de noviembre en horarios donde esta arteria guayaquileña es muy concurrida

Referencial. La avenida Carlos Julio Arosemena es una arteria importante de la ciudad.

Los guayaquileños se preparan para otro cierre vial en uno de los corredores más transitados de la ciudad. Este domingo 9 y lunes 10 de noviembre, la avenida Carlos Julio Arosemena tendrá restricciones parciales en el sentido centro–norte, a la altura de la Universidad Católica, debido a trabajos de mantenimiento de la carpeta asfáltica.

¿En qué horario y en que zonas se realizarán los trabajos?

El cronograma contempla trabajos el domingo 9 entre las 07:00 y las 17:00, mientras que el lunes 10 se realizará el reasfaltado de la vía desde las 10:00 hasta las 17:00.

Durante la intervención, la ruta troncalizada de la Troncal 3 seguirá operativa entre las paradas Ciudadela Ferroviaria y Universidad Católica, por lo que no habrá interrupción del servicio de transporte público en esa zona.

Según informó el Municipio de Guayaquil, las labores incluirán excavación, relleno, compactación y reasfaltado, y estarán bajo supervisión de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), cuyos agentes y patrullas se encargarán de redirigir el flujo vehicular.

Guayaquil ha atravesado en los últimos meses una serie de cierres viales por obras municipales y trabajos de mantenimiento, especialmente en avenidas principales como la Pedro Menéndez Gilbert, la Benjamín Rosales y la Francisco de Orellana.

Aunque muchos ciudadanos reconocen la necesidad de las reparaciones, también expresan dudas sobre la eficiencia y los plazos de ejecución, pues algunos proyectos han demorado más de lo previsto.

“Está bien que reparen las vías, pero deberían cumplir con los tiempos que anuncian. Siempre dicen que será un fin de semana y terminan tardando más tiempo”, comentó un conductor habitual de la Carlos Julio Arosemena.

Referencial. El cierre será en la Carlos Julio Arosemena, pero preocupa que colapse zonas aledañas.. CARLOS KLINGER

Recomendaciones y postura de la ATM

El Municipio ha insistido en que los trabajos forman parte de un plan integral de rehabilitación de la red vial urbana, que busca mejorar la movilidad y seguridad. Sin embargo, la percepción ciudadana es que las obras simultáneas generan congestión y desorden, especialmente en días laborales y feriados.

La ATM exhortó a los conductores a respetar la señalización temporal, reducir la velocidad y planificar rutas alternas mientras duren los trabajos.

Aun así, se prevé alta congestión vehicular en las horas pico, principalmente en los accesos hacia el norte y los sectores cercanos a la Universidad Católica y la ciudadela Ferroviaria.

🚧 Cierres parciales por mantenimiento vial



Este domingo 9 y lunes 10 de noviembre se realizan trabajos de mantenimiento en la Av. Carlos Julio Arosemena, a la altura de la Universidad Católica, en sentido centro–norte.



