Cierre vial en Guayaquil: estas rutas de buses se desvían por trabajos en Rumichaca

Desde este lunes 13 de octubre, la calle estará cerrada entre Luque y 9 de Octubre por trabajos de reconstrucción y redes

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó un nuevo cierre vial en el centro de Guayaquil. Desde este lunes 13 de octubre, la calle Rumichaca permanecerá cerrada entre Luque y la avenida 9 de Octubre por trabajos de reconstrucción vial y redes hidrosanitarias.

Durante el periodo de intervención, las rutas de buses urbanos serán modificadas para garantizar la movilidad en el sector.

Desvíos y rutas alternas por el cierre de Rumichaca, centro de Guayaquil

Las vías alternas establecidas para el tránsito de sur a norte son la calle Chimborazo y la avenida Quito. En tanto, las rutas de buses se desviarán de la siguiente manera:

  • Líneas 7, 21, 55, 67, 83, 116, 84 y 135: Aguirre – García Moreno – Primero de Mayo – Víctor Manuel Rendón

  • Líneas 8, 9, 10, 61, 85 y 108: Aguirre – García Moreno – Luis Urdaneta

  • Línea 45: Aguirre – José de Antepara

  • Líneas 47 y 52: Antepara – Primero de Mayo – Víctor Manuel Rendón – Baquerizo Moreno

  • Línea 54: Primero de Mayo – Víctor Manuel Rendón – Baquerizo Moreno

  • Líneas 92, 123, 125, 137 y 141: Aguirre – García Moreno – Quisquís

  • Línea 79: Rumichaca – Aguirre – 6 de Marzo
La ATM recomienda tomar precauciones y planificar con anticipación los recorridos. "Planifica tu trayecto y evita contratiempos", detalló.

