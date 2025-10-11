Cierre vial en Guayaquil: estas rutas de buses se desvían por trabajos en Rumichaca

Desde este lunes 13 de octubre, la calle estará cerrada entre Luque y 9 de Octubre por trabajos de reconstrucción y redes

La ATM anuncia cierre en Rumichaca y desvíos de buses en el centro de Guayaquil.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó un nuevo cierre vial en el centro de Guayaquil. Desde este lunes 13 de octubre, la calle Rumichaca permanecerá cerrada entre Luque y la avenida 9 de Octubre por trabajos de reconstrucción vial y redes hidrosanitarias.

Durante el periodo de intervención, las rutas de buses urbanos serán modificadas para garantizar la movilidad en el sector.

Desvíos y rutas alternas por el cierre de Rumichaca, centro de Guayaquil

Las vías alternas establecidas para el tránsito de sur a norte son la calle Chimborazo y la avenida Quito. En tanto, las rutas de buses se desviarán de la siguiente manera:

Líneas 7, 21, 55, 67, 83, 116, 84 y 135: Aguirre – García Moreno – Primero de Mayo – Víctor Manuel Rendón

Líneas 8, 9, 10, 61, 85 y 108: Aguirre – García Moreno – Luis Urdaneta

Línea 45: Aguirre – José de Antepara

Líneas 47 y 52: Antepara – Primero de Mayo – Víctor Manuel Rendón – Baquerizo Moreno

Línea 54: Primero de Mayo – Víctor Manuel Rendón – Baquerizo Moreno

Líneas 92, 123, 125, 137 y 141: Aguirre – García Moreno – Quisquís

Línea 79: Rumichaca – Aguirre – 6 de Marzo

La ATM recomienda tomar precauciones y planificar con anticipación los recorridos. "Planifica tu trayecto y evita contratiempos", detalló.

Durante este periodo, las rutas de buses que circulan por la zona modificarán su recorrido.

