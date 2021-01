El cierre de los parques no desanimó el paseo

Es domingo, la sensación térmica es de 34 grados centígrados, el intenso calor no desanima los paseos de inicio de año, así como tampoco lo hizo el que los parques estuvieron cerrados durante el feriado de fin de año.

Guayaquil se vuelca a las calles para despedir al 2020 Leer más

La necesidad de ver algo más que las paredes de la casa está llevando a las personas a olvidar que el riesgo de contagio de coronavirus no ha terminado, así decenas de personas salieron el fin de semana, se contentaron con caminar por el exterior del Malecón y ver el río a través de las rejas.

“Quería salir, no puedo estar más tiempo en casa. Llevo casi un año así, sin disfrutar de nada, sin ver como quisiera a mi familia y amigos. He decidido pasear, me estoy cuidando, pero quiero perderle ya un poco del miedo al virus. Siento que, mentalmente, me ha ganado”, precisó Carmen Orrala, una de las visitantes del lugar.

Las personas usan la Aerovía para hacer turismo más que como servicio de transporte. Alex Lima

La novedad de ver la urbe desde las cabinas de la Aerovía siguió generando largas filas, tal como ocurrió en el feriado anterior, el de Navidad. Por estos días la Aerovía es diversión, más que un servicio de transporte.

Guayaquil sin parques, malecones y otras medidas por al menos 15 días Leer más

En el recorrido que hizo EXPRESO, sábado y domingo se vieron personas que llevaban la mascarilla de adorno. Lo más preocupante es que personas sin el tapaboca se observaron en varios puntos de la ciudad, en especial en la Bahía.

Piscinas. Se pueden usar piscina, si solo están miembros de una misma familia. Pero no se tiene cuidado de no beber todos de un mismo vaso. Alex Lima

En los diferentes barrios, los moradores armaron piscinas al pie de sus casas. Lo inquietante fue que no solo ingresaron los miembros de un mismo hogar, como se ha recomendado, sino que invitaron a los vecinos.

El estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno es declarado inconstitucional Leer más

La realidad sobrepasó hasta los cálculos que hizo la terminal terrestre. “En base a las últimas medidas que hizo el Gobierno y dado que las playas estarían cerradas proyectamos que saldrían de la ciudad unas 135.000 personas; pero nos quedamos cortos. Hasta el sábado 2 de enero salieron de la terminal 208.023 personas”, explicó a Diario EXPRESO Sindy Espinoza, vocera de la terminal terrestre.

Según Espinoza, el retorno se está haciendo respetando el aforo y las medidas de bioseguridad en las unidades.

El regreso a casa luego de salir por el feriado de Fin de Año. En la foto el Terminal Terrestre de Guayaquil. Alex Lima

El actuar despreocupado en estos días, más la desobediencia de no provocar aglomeraciones el 24 y 31 de diciembre, quemar monigotes y no evitar los besos y abrazos por el nuevo año va a subir los casos de coronavirus, según prevén infectólogos y especialistas de la ciudad, como Washington Alemán, epidemiólogo y miembro de la mesa técnica de salud del COE cantonal.

Estamos esperando las cifras epidemiológicos para poder tener cifras oficiales. Presumimos que en enero vamos a tener un aumento de casos que están siendo monitorizado y ver las cifras reales. Por ahora tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a los nuestros https://t.co/q3zsMm6SGL — wacho aleman (@waleman64) January 3, 2021

Hasta que se publiquen cifras oficiales vale tomar en cuenta que la semana empieza sin tener disponibilidad en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales del Seguro Social del sur y norte de Guayaquil, según un informe del ente.