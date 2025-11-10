Cierre en la vía a Daule: ¿qué ocurre en la Penitenciaría del Litoral?

Un tramo de esta vía del norte de Guayaquil se cerró al paso vehicular la mañana de este lunes 10 de noviembre

Un tramo de la vía a Daule, cerca a la Penitenciaría del Litoral, fue cerrado al tránsito vehicular la mañana de este lunes 10 de noviembre.

Cerca de las 07:00 de este lunes 10 de noviembre, un tramo de la vía a Daule fue cerrado al tránsito vehicular. Los conductores que circulaba por el kilómetro 16,5 detuvieron su marcha a pocos metros de la Penitenciaría del Litoral.

Agentes motorizados de la Policía Nacional cerraron el tramo en dirección hacia el cantón Nobol durante varios minutos por un procedimiento que se desarrolla en esa cárcel guayaquileña.

En videos publicados por usuarios en redes sociales se observa el ingreso de al menos cinco vehículos antimotines y carros de combate de las Fuerzas Armadas al reclusorio, a las 07:00 de este lunes 10, seguido por un contingente de militares en camionetas.

A esa hora, en ambos sentidos de la vía a Daule se formó un intenso congestionamiento vehicular. La fila de autos se extendía por varios kilómetros en plena hora pico, cuando numerosos ciudadanos se dirigen a sus lugares de trabajo en esta zona industrial de la ciudad.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) indicó, a través de sus redes sociales, que a las 07:41 el tránsito había sido restablecido en ese tramo de la vía a Daule. Sin embargo, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), no ha confirmado el procedimiento que se realiza en el interior de la Penitenciaría del Litoral.

Masacre en cárcel de Machala

Este movimiento en la cárcel guayaquileña se registra horas después de que 27 personas privadas de libertad fueron asesinadas en el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N.º 1, ubicado en Machala, la tarde del domingo 9 de noviembre.

En un comunicado, el SNAI reportó "el deceso de 27 personas privadas de libertad quienes entre ellos cometieron asfixia lo que produjo muerte inmediata por suspensión", sin ofrecer mayores detalles de esta masacre.

Horas antes, durante la madrugada, un enfrentamiento entre reos en esa misma cárcel dejó como saldo a cuatro internos fallecidos y 33 heridos.

Se presume que ambos ataques estarían motivados por traslados de reclusos a otras prisiones del país, ante una reorganización interna del sistema penitenciario.

