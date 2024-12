Choque en la vía Daule causa caos vehicular y múltiples daños

Caos vehicular en la vía Daule. Un incidente vehicular en el que está involucrado un vehículo pesado se produjo la mañana de este 12 de diciembre en la vía Daule, lo que ha causado una serie de inconvenientes en el tráfico, según un reporte de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM).

La vía Perimetral colapsa: Accidentes generan intenso congestionamiento vehicular Leer más

Detalles del accidente y acciones inmediatas

El accidente ocurrió en el kilómetro 23.5, cerca del zoológico El Pantanal. La ATM, según detalla en sus cuentas oficiales, junto con miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, ha estado trabajando en el sitio para manejar la emergencia.

(Le puede interesar leer: Se han reportado casi 900 accidentes de tránsito en los últimos 3 meses en Guayaquil)

Las imágenes proporcionadas por la autoridad local y las viralizadas en redes sociales, muestran que los restos del accidente, incluyendo el eje de un camión y un contenedor, han quedado esparcidos sobre la calzada, contribuyendo a un gran atasco vehicular. En la imagen se ve también un vehículo rojo afectado.

#Guayaquil

Múltiple accidente de tránsito en la vía a Daule, cerca del Zoológico El Pantanal pic.twitter.com/bRijktX2th — Minuto & Medio (@MinMedio) December 12, 2024

Sobre si hay víctimas mortales o personas heridas a causa del siniestro, la autoridad no ha emitido aún ningún pronunciamiento.

Respuesta de la autoridad y opinión ciudadana

Un motociclista falleció en accidente de tránsito en la vía Perimetral Leer más

En respuesta, la ATM ha confirmado que hay una "alta demanda vehicular" en la zona, afectando ambos sentidos de la vía, por lo que ha incrementado el número de agentes de tránsito en el sitio para facilitar la circulación.

Para la ciudadanía, este tipo de accidentes se dan debido a que los vehículos pesados, específicamente los tráileres, se movilizan a exceso de velocidad. "No sé si este ahora sea el caso, pero en vía a la costa y la Perimetral siempre pasa lo mismo. No es la primera vez que somos testigos de siniestros de este tipo. Ojalá no haya fallecidos", aseguró Norman Cajas, uno de los conductores que permaneció al menos una hora en el atasco.

Cerca de las 11:30, los conductores aseguraron a EXPRESO que la demanda vehicular era alta y que había aún dificultades para transitar.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!