Chongón: Críticas y reacciones sobre la inauguración de un anillo vial inconcluso

El pasado 12 de diciembre, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, inauguró un nuevo acceso hacia Chongón, como alternativa al ya existente en el km. 24 de la vía a la costa, ubicado a 500 metros del peaje. Desde este sector, llamado San Jerónimo, se debe avanzar en una vía estrecha casi 4 kilómetros para llegar al centro poblado de esta parroquia urbana.

Nuevo acceso a Chongón: ¿Cuántos autos lo usarán y cuántos carriles tiene? Leer más

Sin embargo, lo que el Municipio de Guayaquil ha presentado como una solución al congestionado acceso a Chongón, aún no se cristaliza para los beneficiarios del anillo vial, en su mayoría residentes de urbanizaciones privadas que colindan con la nueva vía, entre estas Paseo del Sol (tiene cinco etapas) y Villa Geranio (1 y 2).

La inauguración de la obra ha generado diversas críticas, ya que el paso elevado que conecta la nueva vía con la autopista Guayaquil-Santa Elena aún no está habilitado, al no estar culminada la construcción de uno de sus accesos. Esto ha provocado molestias entre los habitantes de la zona, quienes consideran que la inauguración fue prematura.

Como habitante de Chongón me siento engañado, una obra aplazada pero concluida es mil veces mejor que una obra entregada a medias" Isaac Sarmiento Residente de Chongón

Isaac Sarmiento, residente de la zona, expresó su descontento a EXPRESO ante la situación: "Como habitante de Chongón me siento engañado, una obra aplazada pero concluida es mil veces mejor que una obra entregada a medias". Además, advierte que la decisión de inaugurar a medias puede ocasionar siniestros de tránsito:

"La entrada hacia el anillo en dirección de Guayaquil hacia Chongón se encuentra cerrado al paso; sin embargo, debido a la supuesta inauguración, los vehículos pasan entre las cañas colocadas, sin saber realmente si la vía está terminada o no", asegura.

Maritza Ordóñez, quien habita en una de las urbanizaciones privadas que colindan con la nueva vía, indicó que "no se debió haber realizado la inauguración, mas bien dar a conocer cómo va avanzando la obra. Una inauguración se hace cuando ya todo está terminado y listo para ser usado".

El anillo vial termina a la altura del km 22 de la vía a la costa, donde está el paso elevado que aún no está habilitado. EVER MOREIRA.

Ruta alterna para acceder a Chongón El anillo vial y el paso elevado suman una inversión de $20.150.000. Estas obras complementan la conexión vial entre Chongón y vía a la costa, a la altura del kilómetro 22.

Al anillo vial, de 6,3 kilómetros, le faltan detalles

Como ha reportado Diario EXPRESO, el anillo vial está inconcluso. En un recorrido, se corroboró que el panorama de la carretera va cambiando a medida que se avanza desde las primeras urbanizaciones hasta que, 6,3 kilómetros después, se llega al paso elevado de 570 metros que permite la conexión con vía a la costa.

En sus primeros 3 kilómetros, desde el UPC que se ubica junto a la urbanización Paseo del Sol 1 hasta llegar al primer redondel, no solo se diferencia porque cuenta con cuatro carriles, dos en ambos sentidos, sino porque tiene arborización, señalización horizontal y vertical.

Los primeros 3 kilómetros tienen cuatro carriles y cuentan con señalización y arborización. EVER MOREIRA.

En cambio, una vez que se llega al primer redondel, la vía se expande a seis carriles y desaparecen las pinturas amarilla y blanca sobre la vía, así como los letreros de tránsito y las pequeños árboles de arrayán (en forma de pinos) plantados en el parterre central.

Así lucía un tramo de la nueva vía, tras las lluvias de la noche del 12 de diciembre, día que fue inaugurada. EVER MOREIRA.

Según moradores del sector, denominado Chongoncito, el anillo vial no cuenta aún con iluminación, lo que lo vuelve peligroso para quienes se arriesgan a utilizarlo en las noches. "Se han reportado robos cerca del sector a dos cuadras de un UPC, ahora imagine todo lo que podrá ocurrir en esa nueva vialidad oscura sola y sin terminar", destacó Ernesto Possamai, otro residente del sector.

Es notorio que no está habilitado en un 100%. Lastimosamente solo fue un show más para el municipio" Ernesto Possamai Habitante de Chongón

"Es notorio que no está habilitado al 100%. Lastimosamente solo fue un show más para el municipio", agregó. Opinión que comparte Edny Mendoza: "No creo correcto que se inauguren las cosas por partes o tramos (...) debe ser entregado todo el proyecto concluido", enfatizó.

Por su parte, Stephanie García, residente de la zona, comentó que la inauguración sin la obra completamente operativa genera más inconvenientes que soluciones y "refleja una falta de planificación por parte de la Alcaldía, lo que afecta la percepción que tenemos los ciudadanos sobre el proyecto".

Jennifer Miranda, quien vive en la urbanización Paseo del Sol 1, defendió que "el acceso hasta nuestra urbanización está habilitado"; sin embargo, reconoce que "falta iluminación porque los redondeles casi ni se ven en la noche. Aunque debe ser una vía de acceso rápido, hay que ir lento por precaución".

La represa de Chongón se ha convertido en un depósito de cadáveres Leer más

Otro residente de la parroquia Chongón, quien prefirió no dar su nombre, compartió que recorrió la vía hasta llegar al paso elevado. "Todavía está oscuro, no tiene señalización, no tiene luminarias, y se me hace muy lejos. Es cuestión de gustos de cada quien, yo prefiero -por tiempo- salir por el pueblo no más"

Municipio de Guayaquil no ha respondido cuándo estará habilitada la obra

Este Diario solicitó una entrevista al Municipio de Guayaquil desde el viernes 13 de diciembre de 2024 para conocer cuándo estará habilitada completamente la obra, que a futuro conectará también con el nuevo aeropuerto. No obstante, el departamento de Comunicación del cabildo no emitió una respuesta.

Tras una publicación de EXPRESO sobre la inauguración de esta obra que no puede ser utilizada por los conductores, el alcalde Álvarez se refirió al anillo vial en su cuenta de X: "Mientras nos persiguen, seguimos trabajando por un mejor Guayaquil.

Mientras nos persiguen, seguimos trabajando por un mejor Guayaquil. https://t.co/N8innyqRsP — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 14, 2024

La inversión total del anillo vial y el paso elevado suman $20.150.000. Según las cifras oficiales, la vía alterna podrá manejar un flujo de alrededor de 130.000 vehículos diarios, con un aumento progresivo conforme crezca la población y el desarrollo en la región.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez promete aliviar el tráfico en la vía a la costa

Las críticas sobre la falta de planificación y la entrega prematura de la obra reflejan un creciente malestar entre los residentes de Chongón, quienes esperan que se habilite el paso a desnivel y se culminen los demás detalles del anillo vial para que sea realmente útil y seguro para la comunidad.

Y evitar así seguir formando "un cuello de botella, un gran congestionamiento" que, a diferencia de lo que dijo el alcalde Aquiles Álvarez en la inauguración, no se ha solucionado.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ