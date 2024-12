Aquiles Álvarez promete aliviar el tráfico en la vía a la costa

Las promesas llegan, pero los guayaquileños las reciben con incredulidad. Durante su enlace radial semanal, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se refirió a las obras que -dijo- se harán en la ciudad para solucionar una serie de problemáticas, entre ellas las relacionadas al tráfico. Durante su intervención Álvarez se refirió a las obras que a esta hora tenía previsto entregar en Chongón, entre ellas un anillo vial -ubicado a escasos metros de la urbanización Los Ángeles- con el que pretende descongestionar la vía a la costa, uno de los puntos viales más conflictivos de la ciudad.

“Inauguramos hoy la nueva Chongón, no solo el anillo vial a la altura de la urbanización Los Ángeles que nos bota a las nuevas vías, sino que esta obra se complementa con el mercado que inauguramos hace un año, la ampliación de la planta de tratamiento (PTAR) y dos parques. Hemos invertido más de 45 millones de dólares”, destacó; al hacer hincapié en que la obra descomprimirá el tráfico a corto y mediano plazo.

“Antes del peaje, la entrada a Chongón era un taco, un cuello de botella que hoy se soluciona”, agregó el primer edil, que hizo hincapié además en que los dos pasos peatonales prometidos y solicitados por los habitantes al menos durante los últimos cinco años, tienen ya un 75 % de avance en la construcción y serán inaugurados en enero de 2025.

“Tenemos los estudios para las soluciones viales en vía a la costa, que serán parecidas a las de la avenida de Las Américas, la idea es seguir con el desarrollo. No queremos que nos pase lo de Samborondón. Esta obra que estamos inaugurando es producto de una gran planificación porque para allá crece Guayaquil”, sentenció.

Sin embargo, para la ciudadanía, aunque las intenciones sean buenas, habrá que ver si las obras llegan o logran su objetivo. “En varias ocasiones, los urbanistas han planteado crear una vía alterna o darle vida también al río; han hablado de crear vías paralelas para no congestionar únicamente las principales. No creo que más cemento sea la solución. Lo de la Juan Tanca Marengo es eso, más cemento que dará cabida a más carros y, a la final, todo será el mismo atasco. Ojalá me equivoque. Aquí en vía a la costa, lo que debería además hacerse es crear más ciclovías, dar paso a la Metrovía y crear más rutas para el transporte público urbano. Claro, solo si este mejora, que es otro gran problema”, señaló la residente Paola Palacios.

Obras previstas para 2025

En cuanto a obras que se desarrollarán en 2025, Álvarez mencionó el Quinto acueducto para la zona de Monte Sinaí, el alcantarillado de Pascuales, las soluciones viales de la avenida del Bombero y de la Juan Tanca Marengo, además de obras de regeneración en Urdesa y un gran porcentaje de la parroquia Tarqui. Recordó que cuando llegó al cargo, el 73 % del presupuesto municipal se destinaba a inversión y el 27% para gasto corriente.

Sin embargo, el presupuesto para el año 2025, recientemente aprobado, establece una relación de 86 % para inversión en obra y servicios frente a un 14% para gasto corriente, mencionó. “Administramos con civismo y de forma equitativa. El porcentaje de inversión en los distritos 1 y 2 es altísimo porque son los más olvidados, lo mismo las parroquias rurales”, indicó.

Opiniones y Expectativas de los Ciudadanos

Para Naomi Morejón, habitante de la quinta etapa de la Alborada, que la Alcaldía haya decidido priorizar la obra pública en el próximo año de gestión es lo necesario para Guayaquil, pero espera que esto no le traiga sorpresas.

"Guayaquil necesita ser intervenida. Sus calles tienen huecos, falta luz, los parques aún están en mal estado; el grupo de los adultos mayores, por ejemplo, no tiene cómo desplazarse por la ciudad porque las vías, aceras y parterres están en mal estado. Por lo que es un acierto que el 41 % del presupuesto sea destinado a la obra pública. Sin embargo, espero de verdad que no haya un incremento en los impuestos ni en las dichosas tasas de contribución por mejoramiento de obras. Ya este año hemos sufrido a causa de ese impuesto; y eso que en mi sector no se hizo nada y sigo conviviendo con los mismos problemas de siempre", señaló Morejón; quien solicita que se intervenga su vecindario.

Tras un accidente, así permaneció por horas la vía a la costa semanas atrás. Tomada de la cuenta de X de @mateoalcivar

En la ciudadela Pradera 3, por ejemplo, los habitantes esperan ver finalmente sus calles sin agujeros y sus parques iluminados, amigables. "Toda la Pradera, las tres etapas de este vecindario, comparten los mismos problemas. Parece que una bomba les haya caído encima y que haya hecho hoyos enormes en el asfalto. Llevamos años así, al menos unos 6 conviviendo con el problema. Hemos pedido a gritos ayuda. Y este año nos parcharon un pequeño tramo, sí, pero fue apenas un pedazo. Toda la Pradera debe ser intervenida. En este barrio viven muchos adultos mayores y no tenemos ni cómo convivir o recorrer las calles del sitio que nos ha visto crecer y formar a nuestra familia. Eso es lamentable", reconoció la residente María Jesús Santilla, residente de la tercera etapa.

Creación de Circular EP

Álvarez también se refirió a la creación de Circular EP. “Nos ubicamos con las grandes ciudades que se preocupan del medio ambiente y el tratamiento de los desechos”, destacó. Una de las primeras acciones de Circular EP será un censo de recicladores y de vulcanizadoras.

Con estas últimas se trata de rescatar las llantas que desechan, pero que pueden generar recursos a la ciudad.