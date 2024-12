¿Cuánto costará el pasaje de la Metrovía a partir del 1 de enero de 2025?

La fecha está definida y el costo del pasaje también. A través de un comunicado emitido la tarde del pasado 11 de diciembre, la Agencia Metrovía informó que, a partir del 1 de enero de 2025, solo podrán seguir pagando $ 0,30 quienes cuenten con la tarjeta 'La Guayaca' y hayan accedido al beneficio del aporte social.

El resto deberá cancelar $ 0,15 más por la tarifa, que fue lo aprobado por ordenanza municipal hace unos meses.

Nuevo costo del pasaje

Aquellos que no hayan retirado su tarjeta antes del 31 de diciembre de 2024 o no hayan hecho el proceso para obtenerla, deberán por lo tanto pagar la tarifa fijada de $0.45, costo que sigue sin convencer a los usuarios que denuncian tener que movilizarse en unidades obsoletas "que se caen a pedazos".

Las quejas ciudadanas se mantienen

"Yo, como siempre lo he dicho, pagaría $0.60 o $1 si es que el servicio que recibo es el adecuado. Pero las unidades de la Metrovía son viejísimas, todo huele mal, las puertas no sirven, los torniquetes menos. No sé cómo se le ocurre a las autoridades cobrar más justo ahora que han reconocido que el sistema incluso está atravesando una de sus peores emergencias", se quejó Sergio Carpio, guayaquileño y usuario del servicio.

Sobre este último punto, aunque sin dar mayores detalles, la ATM confirmó a EXPRESO que la falta de equipos UPS y bancos de batería que puedan reemplazar la energía eléctrica durante los cortes de luz ha generado daños en puertas de embarque y desembarque, y torniquetes.

De allí que, como evidenció el pasado 10 de diciembre EXPRESO, las puertas de algunas paradas permanecen abiertas durante un horario en el que no había cortes energéticos.

La ATM promete cambios

Según la ATM, a partir del 1 de enero, se incorporarán al sistema de transporte Metrovía 14 nuevos buses con aire acondicionado en las Troncales 1 y 3, y otros 5 adicionales se sumarán a finales de enero.

Frente a ello, la ciudadanía siente incredulidad. "Esperaré a que llegue el 1 de enero para ver si es verdad que veo nuevos vehículos rodar. Esperaré a ver si tienen aire acondicionado. Y es que tantas veces nos han mentido. Ni siquiera las puertas sirven, solo pasan abiertas ahora. Y a la final, nadie sabe cuándo el problema será solucionado", denunció la usuaria y residente de Sauces 4, Noraima Zavala.

"Yo he decidido que mientras no haya una buena unidad, no me desplazaré más en la Metrovía. Prefiero caminar, tomar dos buses, demorar más tiempo. Lo que sea... Pero no seguiré viajando en un transporte que me maltrata", sentenció Valenitina Orozco, residente de la ciudadela Guayacanes.

Según indica la ATM, para garantizar que todos los beneficiarios reciban la información a tiempo en cuanto al costo de la tarifa, se han enviado más de 170.000 correos electrónicos y 20.000 mensajes de WhatsApp.

La entrega de tarjetas continúa en la Terminal Río Daule, en el siguiente horario: de lunes a viernes de 08:30 a 19:00, y los fines de semana de 10:00 a 14:00. Además, los días festivos 24 y 31 de diciembre, el horario de atención será de 08:30 a 15:00.

