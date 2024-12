Concejo de Guayaquil aprueba en primer debate presupuesto 2025 de $ 863 millones

La tarde de este 5 de diciembre, el Concejo Municipal de Guayaquil dio luz verde al presupuesto para el año fiscal 2025 durante su primer debate. El presupuesto aprobado asciende a $ 863'.145.263 representando un incremento del 26.01 % respecto al año anterior, que contó con un presupuesto de $685.000.000, como publicó entonces EXPRESO

De acuerdo con Jorge Dillon, el director financiero municipal, el 84 % del presupuesto se destinará a inversión pública, como lo ha venido exigiendo la ciudadanía: y el 16 % restante a cubrir los gastos corrientes.

Los fondos, según detalló, provendrán en un 61 % de la recaudación de impuestos y tasas, en un 33 % de transferencias gubernamentales; otro 4%, de endeudamiento y 2% de saldo de caja chica.

A decir del alcalde Aquiles Álvarez, el presupuesto 2025 y la distribución de la inversión ha sido planificada acorde a las "necesidades recogidas en participación ciudadana".

¿Cómo se distribuirá el presupuesto?

41% en obra pública.

35.5% en servicios.

10.84% en gastos laborales.

6.45% en gastos operativos.

6.22% en proyectos sociales.

Durante la sesión, Álvarez además aseguró que los cambios propuestos en las tasas no implican un aumento de los valores actuales, sino una adaptación a los nuevos servicios que se ofrecerán. La ciudadanía duda que así sea, pero espera que se cumpla.

¿Qué dice la ciudadanía al respecto?

Para Naomi Morejón, habitante de la quinta etapa de la Alborada, que la Alcaldía haya decidido priorizar la obra pública en el próximo año de gestión es lo necesario para Guayaquil, pero espera que esto no le traiga sorpresas.

"Guayaquil necesita ser intervenida. Sus calles tienen huecos, falta luz, los parques aún están en mal estado; el grupo de los adultos mayores, por ejemplo, no tiene como desplazarse por la ciudad porque las vías, aceras y parterres están en mal estado. Por lo que es un acierto que el 41 % del presupuesto sea destinado a obra pública. Sin embargo, espero de verdad que no haya un incremento en los impuestos ni en las dichosas tasas de contribución por mejoramiento de obras. Ya este año hemos sufrido a causa de ese impuesto; y eso que en mi sector no se hizo nada y sigo conviviendo con los mismos problemas de siempre", señaló Morejón; quien solicita que se intervenga su vecindario.

En la ciudadela Pradera 3, por ejemplo, los habitantes esperan ver finalmente sus calles sin agujeros y sus parques iluminados, amigables. "Toda la Pradera, las 3 etapas de este vecindario, comparten los mismos problemas. Parece que una bomba les haya caído encima y que haya hecho hoyos enormes en el asfalto. Llevamos años así, al menos unos 6 conviviendo con el problema. Hemos pedido a gritos ayuda. Y este año nos parcharon un pequeño tramo, sí, pero fue apenas un pedazo. Toda la Pradera debe ser intervenida. En este barrio viven muchos adultos mayores y no tenemos ni como convivir o recorres las calles del sitio que nos ha visto crecer y formar a nuestra familia. Eso es lamentable", reconoció la residente María Jesús Santilla, residente de la tercera etapa.

Aprobaciones de Ordenanzas y Proyectos

Durante la sesión, el Concejo también aprobó varias ordenanzas y proyectos. Entre ellos:

Ordenanza sustitutiva: Regula la publicidad exterior, estableciendo un plazo de 30 días para que los propietarios de estructuras sin permiso inicien los trámites de regularización.

Reforma a la ordenanza de tasas: Aprobada en primer debate, esta novena reforma determina las tasas por servicios públicos del Registro Civil de Guayaquil, especificando que los aumentos se aplicarán solo a nuevos servicios tecnificados.

