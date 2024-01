Guayaquil: Choneros habrían baleado un bazar por no dejarse 'vacunar'

A pie. Así llegó un hombre hasta el exterior de un bazar ubicado en la ciudadela Urbanor, en el norte de Guayaquil para disparar por cinco ocasiones en contra de este negocio.

El atentado de acuerdo a versiones de comerciantes y habitantes de este sector porteño fue perpetrado porque la dueña del local no ha cancelado la 'cuota' que exigen los extorsionadores.

"Este era un sector tranquilo hasta hace un mes, pero estos delincuentes, también nos quieren 'vacunar' no sabemos como consiguen nuestros números para llamarnos o mandarnos mensajes", relata la dueña de un negocio quien solicitó la reserva de su identidad.

El sujeto que disparó tenía la intención de amedrentar a la propietaria del local porque espero que ella cerrará el negocio y disparar, dijo aún asustada otra moradora.

El familiar de otro comerciante, víctima de estos delincuentes, contó que a su allegado lo han contado por mensaje de WhatsApp y que los extorsionadores aseguran ser de la organización criminal Los Choneros.

"En el mensaje le describen dónde vive, dónde trabajan sus hijos y que de no pagar van a atentar en contra de ellos. No sirve de nada denunciar y si lo hacemos nos puede ir peor, ya no sabemos cómo proceder", sostiene.

