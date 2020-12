Los centros de revisión vehicular atenderán hasta el 31 de diciembre

Los Centros de Revisión Técnica Vehicular atenderán desde el lunes 27 hasta el miércoles 30 de diciembre, de 07:00 a 19:00, a los usuarios que ya obtuvieron su cita para realizar este trámite y culminar el proceso de matriculación vehicular. Desde el lunes 27 al miércoles 30 la atención será de 07:00 a 19:00; mientras que el jueves 31 será de 07:00 a 15:00.

Los turnos obtenidos hasta el 31 de diciembre serán recibidos de acuerdo con la cita que hayan gestionado previo al cierre del sistema de matriculación vehicular del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Los centros que atienden la revisión vehicular están ubicados en la avenida Narcisa de Jesús, detrás de la terminal Río Daule de la Metrovía, y en el kilómetro 10,5 de la vía a Daule, atrás del cc. El Paseo Shopping.

A partir de hoy, los usuarios podrán acudir a los Centros SGS para realizar el canje de los adhesivos mostrando la matrícula original del vehículo y el certificado provisional entregado en la RTV. #JuntosNosMovemos pic.twitter.com/cupltAToHM — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) December 10, 2020

Asimismo, las oficinas del Centro de Atención Ciudadana, donde registran trámites como convenios de pago, impugnaciones, información relacionada con infracciones y vehículos retenidos, procedimiento para traspaso de multas, actualización de datos, entre otros, atenderán desde el lunes 27 al 31 de diciembre de 08:00 a 16:00.

Estos centros están ubicados en: el centro comercial Albán Borja, Corporación Registro Civil Municipal y Av. 25 de Julio (Terminal de la Metrovía de la ciudadela Coviem).

Contamos con un nuevo horario de atención en nuestros Centros de Atención Ciudadana mencionados, para que los usuarios puedan realizar sus consultas y trámites correspondientes. pic.twitter.com/x0L0esmWX0 — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) December 22, 2020

La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) informó que desde el 4 de enero de 2021 se reiniciará el trámite para el canje de adhesivos de la matriculación vehicular correspondiente al 2020. Los requisitos para obtener el sticker son: la matrícula original del vehículo y el certificado entregado cuando se realizó la revisión vehicular.

En caso de que un ciudadano no haya podido realizar el trámite de la revisión este año, desde el 18 de enero estará disponible nuevamente el sistema del SRI; no obstante, deberá hacer la cancelación de 2020 y 2021. Por disposición de la Gerencia General de la ATM, no se cobrará multa por calendarización.

Para precautelar la salud de los usuarios y en cumplimiento a las medidas de bioseguridad, solo se permitirá el acceso a las oficinas a la persona que realizará el trámite, sin acompañantes.