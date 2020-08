Los centros de diálisis realizaron un nuevo plantón para que les paguen

Los pacientes, dueños y personal de los centros de diálisis privados de Guayaquil y sectores aledaños realizaron un décimo plantón, este jueves 13 de agosto, solicitando al Seguro Social y al Ministerio de Salud Pública que les paguen lo adeudado. En promedio, 235 millones de dólares.

“Salud no hace los pagos desde hace 11 meses y el Seguro Social desde hace cinco meses, y la situación ha llevado a los centros a tener iliquidez”, indicó a EXPRESO Cristina Freire, vocera de los Centros de Diálisis del Ecuador.

El no pago pone en riesgo la vida de los pacientes. Hay 85 centros de diálisis del país que no están recibiendo los insumos completos y los proveedores, a decir de Freire, reclaman el pago para seguir entregando los productos. Pero los centros, como lo han advertido en cada una de los plantones que han realizado, señalaron que si a ellos no les cancelan, de dónde entonces sacarán los dólares para pagarles. "Todos estamos afectados", han coincidido.

Ayer se realizó el séptimo plantón realizado por pacientes renales, sus familiares, empleados de los Centros de Diálisis y representantes de los proveedores; todos en apoyo a la solicitud del pago de más de 210 millones de dólares que el M.S.P. les adeuda. #DiálisisEsVida pic.twitter.com/gQp0oPtfdS — ASOCIACIÓN DE CENTROS DE DIÁLISIS DEL ECUADOR (@asodialisisec) July 31, 2020

En un reportaje anterior, EXPRESO detalló que el costo de tratamiento de un paciente es de alrededor de 1.456 dólares por mes. Hay pacientes que necesitan diálisis tres veces a la semana, y si no se lo hace su vida entra en riesgo.

Coronavirus: renales entre el contagio, la desatención y la resignación https://t.co/r2Fsy4VoFj — Asociación de Pacientes Renales del Ecuador. (@caminohluz) April 8, 2020

Ante este escenario, los ahora afectados esperan que las autoridades encuentren una solución inmediata, ya que son al menos 14.500 personas las que se realizan diálisis.

En esta mañana los representantes del gremio de los centros conversaron con Jonathan Moreira, Jefe Político de Guayaquil, quien se comprometió a organizar una cita con las autoridades zonales del Salud y del IESS.

Además los pacientes a través del Comité de Derechos Humanos buscan poner una acción de protección, basado en que la Constitución reconoce a los ciudadanos el derecho a la salud; y consideran que sin diálisis para los enfermos renales esto no se cumpliría.