Los centros comerciales se convierten en espacios para donar sangre

Desde esta semana, seis centros comerciales de Guayaquil y Quito abren sus puertas a la Cruz Roja Ecuatoriana, como parte de una campaña para impulsar la donación voluntaria de sangre en los sectores aledaños a los mismos.

Coronavirus: ¿Quiénes podrían sufrir una infección severa? Leer más

El desabastecimiento de sangre significa muchas vidas en riesgo. ¡Ayudanos a salvar vidas! Hoy hasta las 17h00 puedes acudir al Bco. de Sangre de #CruzRojaGuayas, C.C. Parque California, y @metroviagye Troncal Río Daule. #YoDonoSangre #YoSalvoVidas❤ pic.twitter.com/5zouaeh5cN — Cruz Roja del Guayas (@cruzrojaguayas) June 13, 2020

Dk Management, operador de estos espacios, cuenta ya con varios años de apoyo y relacionamiento con la Cruz Roja, por lo que al enterarse que la captación de sangre se ha visto reducida de manera dramática desde marzo, como lo ha venido publicando EXPRESO, ha decidido ofrecer sus instalaciones para que las personas que se encuentren cerca de sus centros comerciales puedan acercarse y donar sangre de manera segura, confiable y sencilla.

Los espacios a los que la comunidad podrá ir para llevar a cabo el proceso, son el Quicentro Norte, Portal Shopping, Granados Plaza, San Luis y Maltería Plaza, todos en la capital; y San Marino Shopping, en el Puerto Principal.

Según cifras de la Cruz Roja Ecuatoriana, con una pinta de sangre se logran salvar entre una y siete vidas, y es justamente este organismo no gubernamental quien es el principal proveedor de la sangre que se usa en el país. El 70 % de tejido líquido proviene de su banco de sangre.

Solo en la Cruz Roja del Guayas, según precisó a este Diario el director del Banco de Sangre, Carlos Vásquez, en marzo; de las 200 pintas de sangre que captaban por día, llegaron a recaudar nada más que dos durante estos meses que el país ha enfretado al virus.

Dexametasona el fármaco barato que podría salvar a pacientes de COVID-19 graves Leer más

Cruz Roja: “Antes captábamos 200 pintas de sangre por día; ahora son 2” https://t.co/CYHXFjSxBE pic.twitter.com/PICRqAEyeN — Miky (@Miky_Miliky) March 25, 2020

"La Cruz Roja tiene protocolos de bioseguridad probados. Entendemos que la gente pueda sentir miedo debido a la pandemia que enfrentamos, pero hay que recordar que el virus que nos afecta no se transmite por la sangre, hasta lo que sabemos. Todo lo que usa la Cruz Roja es nuevo, descartable y limpio. Su personal usa mascarillas, entrega gel, desinfecta las superficies usadas después de cada proceso. Tenemos la oportunidad de ayudar ahora, hagámoslo”, señaló Juan Pablo Acosta, gerente de marcadeo de DK.

En un reportaje anterior de este Diario, precisamente Vásquez se refirió también al tema. Habló de la posibilidad de que uno de los donantes tenga COVID y sea asintomático.

"En caso como esos, el personal que recibe al usuario está debidamente protegido y llevan todas las medidas para evitar el contagio. La sangre que esa persona done, no tiene coronavirus, el virus está en la mucosa. Entonces la sangre sí sirve. Lo que hay que evitar es que la persona no contagie al personal del Banco de Sangre. Igual se hace preguntas y si hay sospecha, por mínima que sea, no se acepta la donación, aunque el COVID-19 hay que tenerlo claro, no está en la sangre ", reiteró.

En nuestro #BancodeSangre realizamos estrictos análisis de laboratorio para analizar cada pinta de sangre donada, así garantizamos sangre de calidad a nivel nacional. #YoDonoSangre #YoSalvoVidas ❤️🙌🏼 pic.twitter.com/gTgMuFVqLX — Cruz Roja del Guayas (@cruzrojaguayas) June 16, 2020

Coronavirus en Ecuador: Un concierto online por una ‘pandemia de solidaridad’ Leer más

El proceso de donación, que se realiza esta semana (en uno o dos centros comerciales por día) no toma más de 30 minutos y los requisitos para hacerlos son:

• Estar en buen estado de salud (los profesionales de la Cruz Roja tomarán la temperatura a los posibles donantes y sostendrán una pequeña entrevista para asegurarse de esto).

• Tener entre 17 y 65 años.

• Pesar más de 50 kilos.

• Haber desayunado o almorzado.

• No tomar medicamentos.

• No haberse sometido a cirugías mayores en el último año.

• No haberse sometido a tatuajes o piercings en el último año.

• Portar identificación con foto.

En el Portal Shopping las captaciones se recibirán este 17 de junio; en Granados Plaza y el San Marino, el 18 de junio; en el Quicentro, el 19; en San Luis, el sábado 20; y el lunes 22 en Maltería Plaza.