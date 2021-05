Un centro de mascotas costará $ 1,8 millones a Guayaquil

El Municipio de Guayaquil inició la construcción de otro millonario proyecto: un centro de bienestar animal. De acuerdo al Portal de Compras, el plan fue publicado el 10 de mayo de 2020 y se adjudicó al Consorcio CBA Grangry, por un monto de $ 1,8 millones.

Diario EXPRESO solicitó esta semana información sobre la obra, así como la justificación de la misma en un año de pandemia. Antes de enviar la respuesta formal a este Diario, la alcaldesa decidió socializar detalles de la obra en su cuenta de Twitter.

“Este año se empezará a construir el primer Centro de Bienestar Animal”, y sigue, en mayúsculas: “nuestros animalitos rescatados serán entrenados para dar apoyo a niños con síndrome de Down, autismo, depresión, discapacidad física o intelectual y para aliviar en algo la soledad de nuestros adultos mayores”.

Hoy @Expresoec, en todo su derecho, pregunta al Municipio si considera si esto es importante. La Unidad de Bienestar Animal Municipal también quiere saberlo de parte de ustedes. Aquí las preguntas: pic.twitter.com/5a2UwfDKjB — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) May 11, 2021

A continuación, la alcaldesa dice que “@Expresoec, en todo su derecho, pregunta al Municipio si considera si esto es importante. La Unidad de Bienestar Animal Municipal también quiere saberlo de parte de ustedes”, y colgó las preguntas, que fueron respondidas por sus seguidores con apoyo total en algunos casos y con advertencia de que no haya sobreprecios en otros.

Días antes, el vicealcalde Josué Sánchez y los concejales Egis Caicedo y Jorge Rodríguez pasearon por el futuro centro, que se levantará en la avenida Francisco de Orellana, al norte de la ciudad. Rodríguez aseguró que la estructura atenderá a más de 5.000 animales.

Una de las inquietudes de este Diario fue por qué no se lo postergó hasta que se supere de manera significativa la pandemia de la COVID-19 o se atiendan necesidades que la ciudadanía reclama a diario, como arreglar las calles que no facilitan la movilidad de personas con discapacidad o los baches.

También se preguntó por qué no se hace una campaña para que el ciudadano sea responsable con las mascotas, si el servicio será gratis y por qué la ciudad debe asumir el gasto que no hacen personas que no son responsables con sus mascotas.

⬅️El otro día junto al Vicealcalde Josué Sánchez 🧔🏻 y el concejal Egis Caicedo 🙋🏽‍♂️ recorrimos las instalaciones de lo que será el nuevo centro de Bienestar Animal para Guayaquil 🏙️ en la AV. Francisco de Orellana 🛣️... pic.twitter.com/oYjATJXanK — Jorge Rodríguez C (@jRodriguezECU) May 9, 2021

Las respuestas de estas interrogantes aún no llegan a la redacción de este Diario.

Aunque Viteri no responde a las inquietudes, diferentes ciudadanos sí se pronunciaron. Uno de ellos fue Felipe Pérez, quien le pidió a la funcionaria que conteste. “¿Dónde está el vocero oficial que prometió? Nada de nada”.

Fabián Razo también elevó sus planteamientos a la autoridad. “¿Cuánto dinero destina a dicha unidad? ¿Qué beneficios le dan a la comunidad? ¿Quién se hace cargo de los animales callejeros que la gente a potestad de ayudar los alimentan y causan malestar a los moradores de varios sectores? ¿Quién multa a estos individuos?”, cuestionó.

“Los animales en la calle están desde mucho antes y es algo que también merecía ser atendido. Menos reclamo más gratitud”, escribió por su parte Gustavo Vargas.