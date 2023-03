Un tramo del parterre central de la avenida Leopoldo Carrera, en el corazón de Los Ceibos, fue arrasado. La maquinaria que aplana ese tramo del suelo no logra ‘frenar’ el descontento ciudadano que brota tras esta acción, ejecutada desde hace algunas semanas.

Que se arrebató el poco verdor que mantenía el sector. Que lo que se quiere hacer ahí no fue socializado. Y que esto agravaría uno de los viejos problemas del vecindario: más atascos vehiculares, forman parte del abanico de molestias que desde ya profetizan decenas de residentes y conductores de la ciudadela.

Arteria. A lo largo de la avenida se levantan condominios, centros educativos, y hasta locales comerciales; que aumentaron durante los últimos años.

¿Pero qué mismo se prevé hacer? Una fuente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) explicó que ahí se lleva a cabo el ‘Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos para la ampliación del sistema semafórico integrado de Guayaquil - Fase 2’.

En otras palabras, se activarán 16 semáforos (4 peatonales y 12 vehiculares), pero también se habilitará un nuevo carril para el giro vehicular con semáforo a la izquierda hacia la avenida Francisco Martínez. Y esto es lo que enciende las alarmas de la comunidad.

Por ejemplo, Manuel Fernández, morador, se queja de que se haya optado por más carriles. “Esto a diario es un caos tremendo que cada vez y cuando hay accidentes. Los Ceibos está cansado de tanto tráfico y con ese nuevo carril lamentablemente pienso eso: habrá más y más trancones”.

Al conversar con Renate Schenker, presidenta del Comité Los Ceibos, se dibuja contrariedad en su rostro. Primero, cuestiona la “falta de organización” por parte del Municipio, teniendo en cuenta que cada vez hay más edificios y que, en las denominadas horas pico, se forman largas hileras de vehículos en las inmediaciones del centro educativo de la zona.

“Tengo miedo de que más tráfico venga, pues ahora es un caos a la salida del colegio del sector no me quiero imaginar con más carriles”, analiza.

Escenario. La comunidad vaticina que con el nuevo carril habrá más tráfico, un problema de años en la ciudadela. CARLOS KLINGER

Ella plantea un circuito de ciclovía, pero lamenta de que esto no exista en Los Ceibos, teniendo en cuenta que, subraya, hay alumnos y profesores, por ejemplo, que aterrizan a la institución educativa en bicicleta. Incluso moradores que quieren llegar a Urdesa o zonas aledañas, pero se queja de que los vehículos tengan más y más cancha.

“Los Ceibos es una ciudadela de paso y no es justo. No entiendo por qué el Municipio no pone fuerzas para fomentar el uso de bicicletas; aquí construyen y construyen y no hay socialización”, agrega Renate.

La ATM La entidad respondió que esta acción será para “mejorar la infraestructura vial”. Y que , además, ampliará de la acera del norte, sur y oeste con “rampas peatonales”. También se anuncia la llegada de una parada de bus.



Enrique Altamirano, otro morador, también sentencia que esta acción ‘conducirá’ a un caos vehicular; que aumentará la contaminación ambiental, y, añade, “no habrá oportunidad para que el peatón cruce de una acera a otra”.

“Para la época escolar será un problema (...) Deberían colocar a lo largo de la calle Leopoldo Carrera reductores de velocidades y que amplíen la Perimetral para que la transportación pesada circule por allá, que para eso fue diseñada”, sugiere.

Una opinión similar plantea Mónica Vallejo, también residente, quien resume esta situación con una sola palabra: “terrible”. Es que ese punto en cuestión es uno de los más congestionados en todo el sector, y le aterra saber que haya más tráfico y, en efecto, los asaltos se disparen cuando se produzcan los ‘cuellos de botellas’. Ella, asimismo, asegura que no ha habido la socialización.

Es un carril nuevo, me apena porque le quita lo poco verde que tenemos por tráfico; muy mal organizado. Tengo miedo a que más tráfico se sume al caos.

Renate Schenker

residente y presidenta del comité Los Ceibos

“Ahí se han suscitado robos cuando están (los conductores) detenidos por el tráfico. Eso duplicará más el tráfico aquí y Los Ceibos ya no resiste más”, argumenta Mónica, quien ejemplariza el tránsito en la zona: “Si usted quiere llegar a su trabajo a las 08:00 por esa vía, de aquí le toca salir a las 06:00 sino no llega...”.

A la par de los comentarios, los trabajos continúan en el corazón de Los Ceibos, donde cruza por esta intersección un desasosiego que difícilmente se borra del mapa. A esperar los efectos.