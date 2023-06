“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas”, expresa la oración creada por el papa León XIII en 1880 luego de haber tenido una visión de Satanás.

Esta conocida plegaria se decía al final de las misas hasta 1964, cuando el papa Pablo VI la retiró de la nueva liturgia del Concilio Vaticano II. Sin embargo, los devotos de la religión católica la siguen rezando para protegerse de cualquier peligro físico o del alma.

Por esta gran devoción a San Miguel Arcángel que existe en Guayaquil y en el mundo una pintura de él se colocó en una gruta que se encuentra en los exteriores de María Madre de la Iglesia en Los Ceibos.

Una iniciativa del padre Carlos Mena, quien desde agosto del año pasado asumió como párroco de Los Ceibos, además estuvo a cargo de la bendición de la imagen, así como el obispo auxiliar de la ciudad, Gustavo Rosales. Este es un trabajo del pintor Fabricio Valverde, quien es especialista en arte sacro.

Según el sacerdote “existe mucha devoción por San Miguel, no solo es protector de María Madre de la Iglesia, además de Los Ceibos y Guayaquil”.

El pintor Valverde comentó “el padre Mena me dio la oportunidad de hacer este trabajo, ya he hecho obras en otras parroquias. Él me mostró una escultura de una iglesia que existe en Alemania, le sugerí hacerla en pintura. Le presenté los bocetos, le gustaron y procedí a desarrollarla. En la gruta se debió hacer algunas correcciones. La técnica utilizada se llama trampantojo (una técnica en pintura ideada con la finalidad de crear la ilusión de que el objeto dibujado y representado es real). Las pinturas usadas son de alta resistencia para el calor de la urbe y las fuertes lluvias”.

El nombre de Miguel

Su nombre significa “Quién como Dios”. La tradición cristiana dice que San Miguel Arcángel está entre los tres cuyos nombres aparecen en la Biblia. Los otros son Gabriel y Rafael.

La Iglesia le da el más alto lugar entre los arcángeles y lo llama “Príncipe de los espíritus celestiales”, “jefe o cabeza de la milicia celestial”. Es considerado un gran intercesor.

En el arte se lo representa con armadura de general romano, amenazando con una lanza o espada a un demonio o dragón.

El santoral católico celebra el 29 de septiembre la fiesta de San Miguel, San Gabriel y San Rafael.

El documental

'San Miguel: Conoce al Arcángel', de Bosco Films, se exhibe en Cinemark. Incluye testimonios de la acción de San Miguel en la vida de sus devotos.

El exorcista Gabriele Amorth y el padre Pío lo invocaban en su lucha contra el demonio

Además de ser devoto de la Virgen María, el padre Pío de Pietrelcina lo era de San Miguel, imponía como penitencia a quienes iban a confesarse la peregrinación a su santuario que se encuentra en Monte Sant’Angelo, una localidad italiana en la provincia de Foggia, región de Puglia. Está construido sobre la cueva donde se dieron sus apariciones.

Y cada año el sacerdote hacía un evento preparatorio por la fiesta del príncipe de la milicia celestial. Fue el 3 de julio de 1917 que en romería acudió al lugar y de esta peregrinación surgió el prodigio del agua que no mojó al padre Pío, quien fue un sacerdote exorcista, además el maligno lo acechaba.

En 590 d. C. Roma fue devastada por una plaga, el papa Gregorio I organizó una procesión con la esperanza de acabar con la peste. Al pasar por el sitio del Castillo Sant-Angelo tuvo una visión de San Miguel envainando su espada. Este acto fue considerado una señal de que la plaga estaba por terminar. Así fue.