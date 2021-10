EL CONTEXTO

La Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), considerada la mejor universidad pública del país, celebra mañana 63 años de creación. Lo hace en medio de retos, desafíos y propuestas de sus autoridades, las mismas que están enfocadas en brindar apoyo para solucionar los problemas que tiene Guayaquil.

La Espol siempre ha propuesto soluciones a los problemas de la ciudad, a través del trabajo de sus docentes. ¿Tiene algún plan que ayude a combatir la inseguridad?

Hemos presentado a las autoridades una propuesta desarrollada por académicos expertos en estadística, que permitirá levantar un observatorio para obtener, analizar e interpretar información de datos para mapear los sectores con mayor vulnerabilidad. Esto se convertiría en un insumo para la prevención y disminución de riesgos asociados a la inseguridad y al delito.

¿En qué consistirá el trabajo de la Espol en este campo?

Al momento no hay un dato real de dónde están los focos de inseguridad en la ciudad, ya que la mayoría de la gente no va a la fiscalía a poner la denuncia cuando sufre algún robo, asalto, etc. Los datos que existen se manejan de forma muy cerrada entre la policía. Nosotros no solo pretendemos que nos den esas cifras, también queremos utilizar toda la tecnología de la big data y recoger la información a través de las redes sociales, fuentes formales e informales para ponerla en una plataforma que permita a las autoridades ver dónde están los focos de inseguridad, con el fin de que puedan accionar de manera más eficaz y tomar mejores decisiones. Nuestro objetivo es entregar una información que sea creíble.

Consolidaremos la educación híbrida para llegar a los estudiantes que no pueden estar físicamente en la universidad.

¿Qué se necesita para lograr este objetivo?

Creemos que sacar a los militares a las calles es una acción solo disuasiva, ya que no se sabe cómo, cuándo y dónde están ocurriendo los delitos. El problema de inseguridad tiene varias aristas, pero hay que tener datas para respaldar todas las acciones. También es importante que los órganos de gobierno, policía y la academia trabajen en conjunto.

¿Usted cree que las iniciativas de la academia son tomadas en cuenta por las autoridades o qué falta para eso?

Es un tema de decisión o de prioridades. Los tiempos de la academia, empresas y gobierno son diferentes. Creo que cuando los astros estén alineados lo vamos a lograr. Hasta tanto tenemos harto que hacer para transformar vidas.

Queremos que el chico que sale de la Espol impulse el ecosistema de innovación, que haga de Guayaquil un ejemplo a seguir

¿En qué otras propuestas está trabajando la Espol?

Estamos trabajando en la prevención del hongo Fusarium Raza 4 Tropical que amenaza la producción bananera del Ecuador y del mundo; en el cultivo del camarón y del cacao. También en la transformación digital porque queremos que la preparación de nuestros estudiantes sea digitalizada.

Para eso hace falta recursos. ¿Cómo ejecutar estos programas tomando en cuenta la reducción de presupuesto que han tenido las universidades?

Desde hace dos años nos han reducido el presupuesto, a pesar de eso tenemos más estudiantes en el sistema, lo que significa que estamos trabajando con eficacia. Tenemos 33 proyectos con la industria privada, lo que significa que los fondos de investigación vienen de afuera.

¿La Espol piensa mantener la virtualidad aun cuando se regrese a la presencialidad?

Ha sido muy difícil reemplazar la experiencia de un laboratorio por una simulación. A partir de mayo de 2022 los estudiantes tendrán ciertas materias de forma virtual y otras deberán ser presencial. Vamos aprovechar las tecnologías al máximo para que ellos tengan la experiencia de la virtualidad y rediseñar los contenidos de las prácticas.

¿La educación en línea no es factible en la institución?

No queremos perder la presencialidad que para nosotros es valiosa. La meta es tener un 25 % de nuestros contenidos de forma virtual y eso dependerá del área de conocimiento.