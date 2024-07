Caso Triple A: Blanca López desmiente "reunión secreta" para fraguar sucesión

No, no estoy en ninguna “reunión secreta en Guayaquil” como dice la campaña sucia que han levantado en redes sociales.



Mi solidaridad y apoyo incondicional al legítimo alcalde de la ciudad, @aquilesalvarez.



No detendrán el cambio por el que votaron los guayaquileños. pic.twitter.com/Qur1hTasDl