Caso Letras Vivas: Otra poeta no autorizó el uso de su frase

La poeta Siomara España no sabía que una de sus frases fue seleccionada para ser pintada en una de las paredes que conforman el proyecto municipal Letras Vivas. Recién lo supo el viernes 16 de abril y se dirigió a la ciudadela Floresta 2, situada al sur de Guayaquil, para verla, pero se llevó una sorpresa. El entorno de la pared está compuesto por espesura y tierra.

“Está en un lugar donde no pasa la gente y está lleno de maleza”, se lamenta España al afirmar a EXPRESO que la frase fue tomada sin su autorización y, después de conocer la inversión del proyecto (casi $ 400.000), cuestiona -como lo hicieron semanas atrás otros artistas como Andrea Crespo, como publicó este Diario- que el Cabildo no haya reconocido a los escritores cuyas frases se pintan en 50 paredes del Puerto Principal.

“Todo se centra en la obra de los escritores y se pagan unos montos que no podemos creer. El único que no tiene derechos es el escritor. Les pedí que me enviaran un correo y nunca lo hicieron. Yo no he firmado alguna autorización”, acota la también catedrática, quien expuso su postura a través de una carta pública al Municipio y a los gestores culturales de la ciudad, y en la que pide que se reconozcan los derechos de los escritores participantes en Letras Vivas.

La misiva está colgada en su cuenta de Facebook y también solicita que la alcaldesa, Cynthia Viteri, presente el proyecto para conocer “quién o quiénes son los plagiadores del mismo” y, asimismo, una auditoría del plan y la fiscalización de los fondos usados. Además, dice que a inicios de 2020, junto a otros artistas y un cineasta, trabajó en un proyecto con las mismas características que Letras Vivas.

Pero en el vecindario también salen a la luz las quejas. Moradores como Daniel Ochoa aseguran que la atención municipal no llega hasta este punto desde hace tres décadas. La maleza y peatonal de tierra complican el caminar de los residentes y cuando llueve, concuerdan, proliferan los moscos.

Entorno. En La Floresta 2, a escasos metros de la iglesia San Eduardo, se encuentra la frase de la poeta. Ell dice que no dio la autorización.

“En este sitio se forman pozas de agua y se acumulan los desperdicios. Esperamos un cambio. Si se invirtió tanto en un arte que pocos o nadie ven porque aquí no hay ni turistas, por qué no se priorizaron otras necesidades”, cuestiona Ochoa, residente de la manzana 147.

Ante la inquietud de este Diario, el Municipio aseguró que el proyecto incluirá la participación de los barrios donde se ubican los murales. La comunidad espera que la promesa se cumpla.