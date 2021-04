Caso Letras Vivas: “Es un precedente para la cultura lograr la rectificación”

“Lastimosamente este proyecto (Letras Vivas) dejó de lado un componente importante: los autores”. Así lo reconoció el Municipio de Guayaquil, a través de un documento, en el que también dio a conocer que la directora de Cultura, María José Félix, fue removida del cargo. En el puesto duró 7 meses.

Durante estas dos últimas semanas, EXPRESO ha venido publicando la problemática que desveló la inconformidad de diferentes artistas locales con respecto a los rubros al proyecto. En uno de sus últimos reportajes, las escritoras Andrea Crespo y Maritza Cino solicitaron $ 1.000 como pago por la compra de cesión de derecho de autor a los artistas vivos, por el uso de los versos que componen este proyecto, cuyo contrato asciende los 389.000 dólares.

Como autoras siempre mantuvimos la disposición de diálogo y, desde el otro lado, nunca se planteó mecanismos de reparación. Es un precedente para la cultura de la ciudad Andrea Crespo, escritora

Pero María José Félix respondió a las escritoras que no se procederá el pago porque no existe un “uso indebido” de las citas seleccionadas y la naturaleza del proyecto no requiere cesión de derechos por parte del autor. Y lo justificó basándose en el artículo 212 del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación. La respuesta no fue bien recibida por Crespo y Cino quienes se retiraron de Letras Vivas.

Debido al tratamiento dado por la Dirección de Cultura al programa "Letras Vivas", el Municipio de Guayaquil expresa lo siguiente. pic.twitter.com/7GqrESHcGv — Alcaldía Guayaquil (@alcaldiagye) April 18, 2021

Ahora, que el Cabildo ha rectificado diciendo que el proyecto entrará a una revisión profunda con el objetivo de “reconocer adecuadamente” a los autores de las frases plasmadas en los murales; Crespo celebra esta decisión al igual que otros gestores que consideran que la decisión marca un antecedente en el ámbito cultural.

“Es un precedente para la cultura de la ciudad lograr que una institución rectifique y enmiende un error: reconocer el trabajo de la cultura va más allá de dar visibilidad. Como cualquier trabajador, nuestra labor debe ser remunerada. En buena hora por tomar correctivos, espero sean proporcionales a los costos del proyecto”, argumentó Crespo, a través de una carta dirigida a EXPRESO.

Ha sido una decisión acertada. Se está asentando un antecedente de los derechos de autor y mirada de valor al trabajo intelectual. Es un buen momento para que el Municipio se acerque a los artistas Jorge Parra, gestor cultural

Ella sugiere que, asimismo, se debe hacer una auditoría a todos los contratos municipales que giran en torno al arte urbano y que es momento de pensar en las ciudadanías culturales. Espera que quien llegue a ocupar la Dirección de Cultura diseñe mecanismos para que los futuros programas sean de forma transparente, con bases técnicas, y todos puedan concursar en iguales condiciones.

Panorama. En 50 paredes se plasman las frases del proyecto Letras Vivas. JIMMY NEGRETe / expreso

El gestor cultural Pancho Feraud se suma a ese comentario y confía en que los autores reciban el reconocimiento adecuado. Hace énfasis en que hace falta una auditoría de la inversión e investigación de cada movimiento del contrato.

Los autores deben recibir el reconocimiento adecuado, que se haga también una auditoría e investigación de cada movimiento del contrato y si hay irregularidades que se lleve el proceso debido Pancho Feraud, gestor cultural

“Espero que con estos casos que salen a la luz podamos entender que la economía naranja no necesita solo exposición, necesita inversión. En este tiempo de crisis espero que podamos entrar a un verdadero diálogo para reactivar nuestra economía”, dijo el también promotor de eventos.