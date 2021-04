Guayaquil: La omisión de los autores en el proyecto Letras Vivas deja fuera a la directora de Cultura

El Municipio de Guayaquil finalmente lo reconoció: "Lastimosamente este proyecto (Letras Vivas) dejó de lado un componente importante: los autores", reza el documento suscrito por la entidad, quien también dio a conocer que removió a la directora de Cultura, María José Félix.

Esto se da tras una serie de publicaciones de EXPRESO donde las escritoras Andrea Crespo y Maritza Cino solicitaran $ 1.000 como pago por la compra de cesión de derecho de autor a los artistas vivos, por el uso de los versos que componen este proyecto, cuyo contrato supera los 300.000 dólares.

En el documento, la alcaldesa Cynthia Viteri, indicó que a causa de la pandemia del coronavirus el sector cultural ha sido uno de los más afectados, siendo la intención de la Alcaldía "aliviar y reactivar la llamada “industria naranja”.

Agregó que hasta la designación del nuevo representante de esta dirección municipal, se ha dispuesto la implementación inmediata de mejoras en el programa. Asimismo, que el enfoque del proyecto contempla la participación de los barrios donde se ubican los murales.

Hace pocos días el Cabildo respondió a Crespo que no se procederá el pago de $ 1.000, como la escritora había solicitado, porque no existe un uso indebido de las citas seleccionadas y la naturaleza del proyecto Letras Vivas no requiere cesión de derechos por parte del autor.

Y justificó que no puede pagar esa cantidad amparándose en tres puntos del artículo 212 del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, Creatividad e Innovación.