La tarde de este martes 2 de mayo se llevó a cabo la tercera audiencia para determinar si procede el alza de pasaje del bus urbano a 40 centavos, o se mantiene. Sin embargo, luego de más de dos horas, no hubo una respuesta definitiva.

Alrededor de 100 transportistas se dieron cita en los exteriores del Complejo Judicial de la Florida, que a la voz de "Más respeto al transportista", exigía el aumento del valor del pasaje.

"Dos de los choferes de mi cooperativa ya han fallecido por falta de recursos económicos para tratar sus enfermedades y parece que yo seré la tercera. Exigimos ser tratados dignamente y se incremente el pasaje", reclamaba Leonor Gómez de la cooperativa Ebenezer, que reclamaba que tiene orden de pago porque no ha podido pagar sus bienes. "Estamos trabajando a pérdida, necesitamos que exista una ayuda para nosotros", vociferaba Gómez.

La audiencia que arrancó a las 14:30 finalizó pasada las 16:45, Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de la Provincia del Guayas, explicó que se convocó a una nueva audiencia. " La ATM salió con un montón de barbaridades con tal de no darnos la razón. Finalmente se decidió que habrá una nueva audiencia para determinar si se sube o no el pasaje. Lamentamos que esto se alargue tanto, pero no nos rendiremos y seguiremos peleando por lo que es justo", comunicaba a gritos Sarmiento a los pocos transportistas qué se quedaron hasta esa hora para conocer el dictamen final que nunca llegó.

Sarmiento (gorra naranja) se reunió con los transportistas al finalizar la audiencia Josue ANDRADE

El abogado Gilberto Pinos, representante legal de los transportistas, explicó a EXPRESO que el juez dictaminó que empieza el periodo de prueba. "Ellos alegan algunas cosas que ahora deben ser probadas. Además se pedirá la presencia de la Defensoría del Pueblo y del Colegio de Abogados para la siguiente audiencia. Nosotros pedimos solo un alza justa al pasaje", dijo Pinos que señaló que todavía no hay fecha definida para la siguiente audiencia. "No nos dieron fecha, pero en los próximos días nos notificarán. Esperamos que sea antes del 14 de mayo (fecha de cambio de alcaldía)", sentenció Pinos.

Por su parte los transportistas gritaban y reclamaban la no intervención de la alcaldía. "Viteri nunca se ha aparecido, hemos pedido conversar con ella, pero nunca nos ha atendido. Ya se va y nunca hizo nada por nosotros. Estamos en abandono total", reclaman enérgico Simón Durango, transportista de la cooperativa Simón Bolívar, que recalcaba que son cientos de familias afectadas. "Somos 52 cooperativas que estamos luchando por sobrevivir. Nuestra familia es la que más sufre por todo esto. Exigimos una nueva tarifa", finalizó Durango.

Esta fue la tercera audiencia que se convocó, una de ellas no se llevó a cabo por la ausencia de la secretaria del juez. Pese a la situación, los transportistas aseguran que no volverán a paralizar las labores.