Las caricaturas reviven a Samborondón

Pese a que los partidos de fútbol siguen suspendidos, el estadio municipal de Samborondón, ubicado al ingreso de la cabecera cantonal, se ha convertido, desde hace unos días, en la parada obligatoria de habitantes y visitantes, que no dudan en fotografiar el escenario.

Una de las paredes del complejo deportivo, en la avenida Belisario Torres, fue transformada en un sitio para recordar la época de las bolichas y la cometa, a través del arte.

Batman, Meteoro, Los Melazas, Archie, La pequeña Lulú, Snoopy y Mafalda, son parte de los 416 personajes de las 175 series que datan desde la década de los 50 hasta el siglo actual, y han sido plasmados en 600 metros cuadrados de la pared del estadio.

El mural, bautizado El túnel del tiempo cómics, es el primer atractivo para quienes ingresan al cantón, y la obra con la que la población pretende finalmente atraer a más turistas.

Atracción. Desde hace varias semanas, residentes y turistas llegan a la cabecera cantonal para fotografiarse con el lienzo. Cortesía

“Por años, hemos pedido y querido que cuando se hable de Samborondón, las personas no solo piensen solo en La Puntilla. Samborondón es mucho más que el Parque Histórico, los restaurantes y plazas comerciales. Aquí, tenemos mucho que dar. Lastimosamente el territorio no ha sido bien promocionado; este lienzo puede darnos ese empuje”, piensa Oswaldo Valdés, habitante y comerciante del lugar; que piensa que si las familias empiezan a visitar el sector para conocer a detalle el mural, avanzarán unos cuantos kilómetros más e irán al malecón, recorrerán los talleres de alfarería y construcción de canoas que existen allí. Y hasta darán un paseo sobre el río, un servicio que hace poco se reactivó.

La exposición pública que es un recorrido de la historia de los cómics, fue elaborada por un grupo de 10 artistas, encabezados por Cristian Bravo, quien trabajó durante 54 días consecutivos.

“Esta obra está dedicada a los pequeños y grandes héroes de las tiras cómicas y dibujos animados que por décadas hicieron parte de la vida de miles de personas”, expresó Inés Mancero, directora municipal de Turismo.

Indicó que El túnel del tiempo cómics es un proyecto de cuatro murales. El segundo estará en otra de las paredes del estadio. Allí se destacarán personajes de los mundiales de fútbol, incluidos ecuatorianos.

El tercero estará en la terraza gastronómica, ubicada en la cabecera cantonal, donde se exhibirá cantantes (está en análisis el género) y el último mural está previsto en el Buijo Histórico, que se denominará El túnel del tiempo del amor. Tratará sobre películas clásicas y ganadoras del Óscar.

Me ha gustado mucho lo que he visto, de Samborondón conozco realmente muy poco. Ahora vine atraída por el mural y he aprovechado para comer aquí comida típica, conocer el malecón y estar cerca al río. Sería bueno que se fomenten estos espacios. Romina Carvajal,

​habitante de Ciudad Celeste

Para el artista urbano, Gabriel Peña, quien a través de su arte, ha aportado a la recuperación de espacios en Guayaquil, que se realicen este tipo de trabajos tiene una serie de beneficios que van más allá del turismo.

Aunque reconoce que el hecho de llenar de color las paredes, atrae al turista, sobre todo a los más jóvenes que, explica, aprovechan de estos espacios para hacerse selfies y hasta grabar videos de Tik Tok; los murales permiten cambiar la perspectiva de un lugar a tal punto que hasta mejora el ánimo de las personas.

Los visitantes llegan hasta el lugar para grabar videos y compartirlos en las redes sociales. Cortesía

“No ver más una pared gris o deteriorada, te quita esa idea de pensar que vives o eres parte de una comunidad sin vida o desolada”, piensa.

Adolfo Beltrán, habitante del cantón, comparte ese pensamiento. Y es que pese a que a la obra no la rodean ni viviendas ni comercios, el simple hecho de que exista, lo hace pensar -explica- que es parte de una comunidad alegre, hasta cierto punto bohemia y sana para los niños.

“El mural está a diez minutos de mi casa, pero siento que lo tengo prácticamente al frente. Será porque he ido ya tantas veces a verlo... Me he tomado ya fotos con todos los personajes. La semana que viene llevaré a mis nietos que viven en Guayaquil y vendrán a visitarme”, relata Beltrán, que grabará un video de la inmensa pintura para enviárselo a su hija que vive en Estados Unidos.

El arte, los murales transforman. El valor que le den a un pedazo de calle, un barrio y a su gente, es inmenso. Son el núcleo para crear más vida a su alrededor.

Sebastián Rendón

diseñador y artista urbano

“Quiero que la gente vea que arte de este tipo no solo es posible ver en los parques de Disney...”, piensa.

Aunque el lienzo lleva apenas un par de semanas en Samborondón, la percepción de seguridad -otro punto a favor de los murales en los barrios, a decir de los artistas y urbanistas- también ha aumentado.

Desde su inauguración, hay personas que se instalan junto al mural vestidos de distintos personajes. Cortesía

La residente Andrea Salcedo, de 35 años, ya no teme, por ejemplo, andar en bicicleta cerca del estadio como antes. Por ser este un lugar solitario, apenas dos veces, este 2020, se atrevió a pedalear cerca del sector y siempre que lo hacía, iba acompañada.

Para el arquitecto Brick Reyes, docente de la Universidad de Guayaquil, el cambio que generan estas iniciativas, causa además tal impacto que sus habitantes aprenden a valorar su calle.

“Este tipo de iniciativas dan pie para que los habitantes se integren y realicen actividades en conjunto en las que pueden beneficiarse mutuamente. Incluso, por el nuevo rostro que los vecindarios o las calles tienen, el consumo de drogas en la vía pública o cualquier otro problema similar se reduce o desaparece. Y es que todos quieren conservar ese espacio regenerado y bonito que les pertenece...”. Los habitantes no se sienten más excluidos, su autoestima aumenta, explica.

La cultura es el medio que transmite la mayor cantidad de sentimientos a la población. Además, aumenta la autoestima , te motiva a apropiarte y cuidar de tu espacio.

Brick Reyes,

arquitecto y urbanista

Sin embargo, para lograr un cambio radical y sobre todo seguro, los consultados hacen hincapié en la necesidad de iluminar más el área e instalar mobiliario urbano que facilite el encuentro de la comunidad.

Cerca del estadio, por ejemplo sugiere Peña, se podrían instalar cuerpos de agua, bancas y pérgolas de madera en la que se pueda ir a jugar, tocar guitarra, hacer ferias e incluso sesiones de bailoterapia.

Para él sería interesante además que en un proyecto similar futuro, los murales estén más enfocados a la cultura ecuatoriana o local. “Ver a nuestros personajes, historia o cultura plasmada en las paredes, sería un plus al arte y sobre todo a nuestra identidad”, reflexiona.