Conciertos al aire libre en el centro

Las primeras horas de la mañana juegan un papel importante para ellos. Tienen que aprovechar la presencia de usuarios que caminan hacia las entidades públicas, bancarias, almacenes, de trabajadores o simplemente de personas que decidieron recorrer las vías del casco céntrico de Guayaquil.

Se trata de una decena de músicos que, ya sea con baterías, saxofones, guitarras o violines, llenan de alegría a este sector de la ciudad antes de que el silencio se apodere de la zona, al atardecer.

Algunos no tienen un sitio fijo para dar sus recitales, pero la mayoría ha decidido instalarse a lo largo de la 9 de Octubre y plazas como la Garibaldi o San Francisco, y hacen que el centro se escuche diferente. Pese al incesante sonido del claxon de los automotores.

Uno de ellos es el cantante colombiano Víctor León, que desde hace 20 días llega con un saxo desde la ciudadela Las Orquídeas a la intersección de Chile y 9 de Octubre, fuera de una pastelería. Él asegura que trabajaba junto a la agrupación musical Sonora Dinamita, pero por la COVID-19, no ha podido regresar a los escenarios.

Figura. Los soportales, entre los favoritos a la hora de elegir estacionar un acto musical. Amelia Andrade / Expreso

Durante la cuarentena aprendió a tocar este instrumento cónico y, tras la sugerencia de un amigo, también cantante, se plantó en aquel punto a fines de junio para cautivar a los peatones con clásicos temas de los 80, 90 y hasta pasacalles que, según dice, son los favoritos de grandes y chicos que circulan por el bulevar y que incluso mueven sus caderas.

“El trabajo no es deshonra. Es mi única fuente de ingresos y me gusta. El centro está más vivo y cuando la gente escucha las canciones, pierde por ratos sus problemas y les alegra el día”, comenta León, al recordar que así como hay gratas anécdotas también están las malas cuando, afirma, algunos agentes de la Policía Metropolitana los retiran de ciertos sitios.

A propósito de esto, la institución así como Justicia y Vigilancia, indicaron a EXPRESO que mientras los músicos no causen aglomeraciones, no se los aparta del espacio donde realicen sus actos.

El Municipio de Guayaquil tiene una ordenanza de vía pública que no permite el uso de espacios para este tipo de apuestas sin permiso previo del Cabildo. Por años, y durante la administración de Jaime Nebot, se ahuyentó a los artistas de las aceras, sobre todo en lugares como la emblemática plaza San Francisco.

Aquello ha cambiado parcialmente hoy. En la esquina de García Avilés, se encuentra José Yugcha, de 43 años, sentado en un banco plástico rojo mientras toca la batería al compás de ‘Imagine’, del mítico músico británico John Lennon. La suave melodía sale de un parlante que está encadenado al instrumento.

Desde este lugar Yugcha, quien es invidente, subsiste desde hace más de tres años interpretando conocidas baladas del recuerdo, que más de un transeúnte tararea y agradece con monedas en un recipiente.

Hace una pausa para conversar con EXPRESO y precisa que la respuesta de las personas al notar más músicos en las calles céntricas ha sido favorable, pero que sería mucho mejor si estas actuaciones no solo se den en este espacio sino que, acota, “haya más difusión en otras áreas de la ciudad, para que todos podamos demostrar nuestras destrezas”.

Pasión. José Llugsa es no vidente y toca la batería en la esquina de 9 de Octubre y García Avilés. Juan Ponce / Expreso

Daniel Baque, guayaquileño de 24 años, comparte ese pensamiento. Él es profesor de violín, pero el colegio donde laboraba cerró sus puertas y no le quedó otra opción que tocar en la calle para obtener ganancias. Reconoce que tuvo miedo, pero se arriesgó.

Hace pocas semanas recorría la 9 de Octubre demostrando su talento con el fin de ganarse unas monedas, pero vio que el cruce de Boyacá y Aguirre era el sitio propicio. Allí está por algo más de dos horas, tiempo que dura la batería del parlante, y luego se retira para dar clases particulares de violín.

“De esto me ayudo porque tengo un hijo, además, desde esta esquina me han salido contratos y he tocado en cumpleaños, bodas y eventos. No me lo esperaba”, subraya el joven que, a diferencia de otros músicos consultados, cuenta que algunos elementos de la Policía Metropolitana, lo felicitan. “Pasan y no me dicen nada. Antes les tenía miedo”.

Sobre si hay un plan cultural para potenciar actividades en este sector, en que se incluyan a músicos, EXPRESO consultó a Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa Pública de Turismo, pero respondió que este tema le concierne a la dirección de Cultura. El requerimiento fue enviado al correo institucional de la directora, María José Félix, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

“Debe haber regulación y más sitios para el arte"

Que exista una selección de los artistas, sobre todo académicos, y que se implementen sitios para que expongan sus talentos. Es lo que sugiere Fernando Mancero, integrante del comité cívico Pro Centro de Guayaquil. Él se muestra contento de estas presentaciones musicales ya que sostiene que hacen olvidar, al menos por un rato, las preocupaciones del día. “Le han dado un entorno más alegre y culto al centro; se les debería incluso dar permisos y rotarlos. En ciudades, sobre todo las europeas, funcionan así”, recalca el también historiador.

Silvia Vélez, presidenta de la Asociación Cultural del Cerro Santa Ana, opina similar, pero se lamenta que la ciudad todavía no se promueva con fuerza este arte. “No solo basta con que los músicos estén en los malecones o ciertas plazas, sino en toda la ciudad. Establecer horarios, más sitios y hasta dar la apertura para bailarines”, remarca la gestora cultural.