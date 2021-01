Capturan a dos falsos inspectores municipales en Guayaquil

Hasta las calles 4 de Noviembre y la Décima, suroeste de Guayaquil, llegaron elementos de la Policía Nacional y autoridades municipales tras una denuncia de una comerciante, realizada al ECU911, sobre un par de falsos inspectores municipales. Los detenidos fueron trasladados hacia la Unidad Judicial de Flagrancia del sector de Valdivia, al sur de la ciudad.

La mujer que hizo la acusación es dueña de un pequeño negocio y dijo que hasta su establecimiento se le acercaron los dos supuestos funcionarios a pedirle dinero si no quería que se le clausurara su local.

“Primero se me acercaron con sus credenciales a decirme que mi negocio no estaba en regla y que me clausurarían, después dijeron que podríamos arreglar si les daba 50 dólares, pero yo de dónde iba a sacar esos 50 dólares si no tenía (...) Me propusieron 30 dólares, les dije que tampoco tenía esa cantidad, entonces 20, me dijeron, y volvieron a sacar una lista; me asusté y llamé al 911”, narró la perjudicada, quien reconoció a los dos falsos inspectores capturados como los que habían intentado extorsionarla.

“Gracias a la valentía de una comerciante humilde hemos podido, conjuntamente con la Policía Nacional, proceder a la captura de estos malos elementos que esperamos que el juez de la causa los encierre y no les conceda ninguna medida sustitutiva para que cumplan con la ley y paguen” , señaló Xavier Narváez, director de Justicia y Vigilancia.