Caos en la avenida de Las Américas: ¿Qué alternativas tienen los conductores?

El caos vehicular es permanente en la avenida de Las Américas, en Guayaquil. Desde el pasado 2 de enero, que la Alcaldía de Guayaquil comenzó con la demolición de la estación Aviación Civil Este, situada en la Troncal 2 del Sistema Metrovía, los conductores que transitan a diario por la avenida, donde se levanta la estructura, se han visto atrapados en un atolladero sin fin. Esta estación, durante años criticada por su ubicación errónea que generaba tráfico, ahora es parte de un ambicioso plan de reestructuración vial que, aunque necesario, ha causado serios inconvenientes en la movilidad.

El carril de servicio en sentido centro-norte ha sido completamente cerrado para permitir los trabajos de demolición y la preparación del nuevo pavimento de hormigón. Este cierre durará al menos seis meses, el tiempo estimado para la finalización de la obra.

La intervención tiene como objetivo ampliar el tramo de cuatro a cinco carriles, un cambio que, según la Alcaldía, debería mejorar el flujo vehicular y mitigar los problemas de tráfico causados por el diseño vial anterior, reconocido como erróneo por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Rutas alternativas para desplazarse

La eliminación de la estación permitirá no solo la expansión de carriles, sino también un rediseño geométrico del área, la ampliación de la acera y la reubicación de la rampa central, lo cual, en teoría, mejorará la circulación a largo plazo. Sin embargo, los conductores que a diario utilizan esta vía se encuentran con un desafío inmediato: la congestión generada por los cierres.

Para los conductores que requieren desplazarse hacia el norte por la avenida de las Américas o desde la avenida Carlos Luis Plaza Dañín, los carriles centrales son los únicos habilitados. La recomendación de la ATM es tomar rutas alternas como las avenidas Francisco de Orellana, Miguel H. Alcívar y Pedro Menéndez Gilbert, aunque estas también han experimentado un aumento en la carga vehicular.

La crisis del transporte público en la zona

Richard Domínguez, conductor guayaquileño que se encontraba atrapado en el tráfico, expresó su frustración: “Recorridos que antes no demoraban ni 15 minutos ahora superan la hora. Esta zona tiene centros comerciales, bancos, complejos empresariales y colegios, lo que hace que el caos se multiplique. Cuando inicien las clases y se sumen las lluvias, la situación será aún más crítica. Es una desgracia que se actúe sin planificar. No me quejo de la demolición, que es necesaria, pero urge que se tomen decisiones para mitigar este caos.”

"Este 9 de enero, por necia y no tomar la Miguel H. Alcívar, tomé Las Américas y me estanqué por 30 minutos. Llegué tarde a todo. No vi suficientes agentes. No sé por qué una demolición debe durar tanto tiempo. Me queda en el aire esa duda", señaló Karina Mena, guayaquileña.

Además, desde el pasado 8 de enero, la ATM anunció mediante su cuenta de X (antes Twitter) que se ha prohibido el giro en U en la avenida Carlos Luis Plaza Dañín hacia los centros comerciales, debido a los trabajos de demolición en la estación Aviación Civil Este.

El alcalde Aquiles Álvarez se pronuncia tras las quejas

Según indicó el alcalde Aquiles Álvarez, más de 150.000 vehículos circulan a diario por Las Américas, por lo que -dijo-está consiente del tráfico que se ha formado y que "se está contrarrestando".

"Esa parada tenía que irse, sí o sí tenía que irse para alivianar el tráfico. Hemos armado un contraflujo que está sirviendo... A muchos les parece que seis meses para el derrocamiento es demasiado, y me gustaría poderles decir que lo haremos en tres meses, pero habrá que ver qué pasa. Hay construcciones y trabajos en los que hemos logrado aminorar los tiempos de ejecución, pero hay obras en las que se contemplan muchas cosas. En Las Américas, por ejemplo, hay mucho tráfico, pero no podemos cerrar todos los carriles para hacerlo más rápido. Tenemos que hacerlo lo bien y teniendo en cuenta el entorno", señaló Álvarez.

El llamado a la acción

Aunque los conductores reconocen la necesidad de los trabajos de demolición, exigen mayor planificación y el despliegue de agentes de tránsito para agilizar el paso vehicular. Se espera que durante los próximos meses, la obra avance sin generar mayores dificultades, pero los guayaquileños piden respuestas rápidas ante la creciente congestión.

