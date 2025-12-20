Caos vehicular en vía al PAN por choque de vehículos pesados: Aguiñaga se pronuncia

El siniestro provocó que la vía esté por varias horas cerrada. La ciudadanía se incomodó por el tráfico pesado

Un accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este sábado 20 de diciembre generó un severo congestionamiento vehicular en la vía al PAN (Puente Alterno Norte), afectando la conexión entre Guayaquil, Daule, Samborondón y Salitre.

El siniestro involucró a dos vehículos pesados y obligó al cierre temporal de esta importante arteria vial.

Detalles del siniestro de tránsito en el PAN

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 12 de la vía al PAN, lo que provocó la paralización del tránsito y una acumulación significativa de automotores en ambos sentidos.

La colisión no solo impactó a los conductores de los vehículos implicados, sino que desencadenó un efecto en cadena que colapsó varias rutas alternas de acceso y salida de Guayaquil.

Alrededor de las 09:00, vías estratégicas que enlazan a Guayaquil con Daule, Samborondón y Salitre presentaban una fuerte congestión, con largas filas de vehículos y tiempos de traslado considerablemente mayores a los habituales. Conductores reportaron demoras de hasta varias horas para avanzar pocos kilómetros.

Ante la situación, la concesionaria responsable de las carreteras de la provincia se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X. “Comprendemos la molestia que genera esta situación. Para reducir el riesgo de accidentes y el caos en las cabinas de cobro, es fundamental la colaboración de todos”, publicó @ConcesionGuayas, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas de tránsito.

La reacción de Marcela Aguiñaga

🚨 Sobre el siniestro de carga pesada en la vía al PAN, km 12:

Con la intervención de ambulancia y grúa de @PrefGuayas, así como de equipos forenses, se atendió la emergencia en el sitio.

La vía ya está habilitada; sin embargo, el tránsito continúa siendo lento debido a la… https://t.co/1AojR349di — Marcela Aguiñaga (@marcelaguinaga) December 20, 2025

Poco después, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, también se refirió al incidente y detalló las acciones ejecutadas para atender la emergencia.

“Con la intervención de ambulancias y grúas de la Prefectura del Guayas, así como de equipos forenses, se atendió la emergencia en el sitio”, señaló la autoridad.

Aguiñaga informó además que cerca de las 11:00 la vía fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular. No obstante, advirtió que la circulación continuaba siendo lenta debido a la congestión acumulada tras la paralización.

“La vía ya está habilitada; sin embargo, el tránsito continúa siendo lento por la detención previa. Recomendamos tomar rutas alternas y conducir con precaución”, indicó.

En redes sociales, decenas de usuarios compartieron imágenes y videos que evidenciaban el colapso vial y expresaban su malestar por las extensas demoras.

El incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del tránsito en este corredor estratégico y la necesidad de extremar precauciones, especialmente en el transporte pesado.

@PrefGuayas @MinGobiernoEc @Presidencia_Ec @ComunidLaAurora necesitamos otra vía para los camiones cerrado el PAN y se congestiona toda la vía que va como para Samborondón y Salitre!! pic.twitter.com/i6SKovE1Wq — PaolaCruz (@PaolitaCruzM) December 20, 2025

