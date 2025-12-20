Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Aguiñaga Marcela
La prefecta explicó la situación del tránsito.EXPRESO

Caos vehicular en vía al PAN por choque de vehículos pesados: Aguiñaga se pronuncia

El siniestro provocó que la vía esté por varias horas cerrada. La ciudadanía se incomodó por el tráfico pesado

Un accidente de tránsito registrado en las primeras horas de este sábado 20 de diciembre generó un severo congestionamiento vehicular en la vía al PAN (Puente Alterno Norte), afectando la conexión entre Guayaquil, Daule, Samborondón y Salitre

RELACIONADAS

El siniestro involucró a dos vehículos pesados y obligó al cierre temporal de esta importante arteria vial.

Detalles del siniestro de tránsito en el PAN

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 12 de la vía al PAN, lo que provocó la paralización del tránsito y una acumulación significativa de automotores en ambos sentidos. 

multas atm gye

Canjear multas por cursos de educación vial en Guayaquil: esto opina la ciudadanía

Leer más

La colisión no solo impactó a los conductores de los vehículos implicados, sino que desencadenó un efecto en cadena que colapsó varias rutas alternas de acceso y salida de Guayaquil.

Alrededor de las 09:00, vías estratégicas que enlazan a Guayaquil con Daule, Samborondón y Salitre presentaban una fuerte congestión, con largas filas de vehículos y tiempos de traslado considerablemente mayores a los habituales. Conductores reportaron demoras de hasta varias horas para avanzar pocos kilómetros.

Ante la situación, la concesionaria responsable de las carreteras de la provincia se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X. “Comprendemos la molestia que genera esta situación. Para reducir el riesgo de accidentes y el caos en las cabinas de cobro, es fundamental la colaboración de todos”, publicó @ConcesionGuayas, haciendo un llamado a la prudencia y al respeto de las normas de tránsito.

La reacción de Marcela Aguiñaga

vía a la costa

Siniestro vial en Guayaquil: Quién era el motociclista que atropelló a peatón y huyó

Leer más

Poco después, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, también se refirió al incidente y detalló las acciones ejecutadas para atender la emergencia.

“Con la intervención de ambulancias y grúas de la Prefectura del Guayas, así como de equipos forenses, se atendió la emergencia en el sitio”, señaló la autoridad.

Aguiñaga informó además que cerca de las 11:00 la vía fue habilitada nuevamente al tránsito vehicular. No obstante, advirtió que la circulación continuaba siendo lenta debido a la congestión acumulada tras la paralización. 

“La vía ya está habilitada; sin embargo, el tránsito continúa siendo lento por la detención previa. Recomendamos tomar rutas alternas y conducir con precaución”, indicó.

En redes sociales, decenas de usuarios compartieron imágenes y videos que evidenciaban el colapso vial y expresaban su malestar por las extensas demoras. 

El incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad del tránsito en este corredor estratégico y la necesidad de extremar precauciones, especialmente en el transporte pesado.

¿Quieres leer contenido de calidad sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caos vehicular en vía al PAN por choque de vehículos pesados: Aguiñaga se pronuncia

  2. Más de 50 kilos de pirotecnia decomisados en operativos en Quito

  3. El Chigualo en Navidad mezcla nacimiento y amorfinos

  4. Operativo Pandora en Guayaquil: droga, contrabando y controles migratorios en centro

  5. El fusarium llega a Ecuador: lecciones de Colombia y Perú para contener el hongo

LO MÁS VISTO

  1. Tres horas sin luz en ocho cantones del Guayas: revisa si tu zona será afectada

  2. Embajada de Alemania anuncia la naturalización de la canciller ecuatoriana

  3. Escándalo en la Judicatura de Mario Godoy: ¿y quién le pone el cascabel al gato?

  4. Astrobryxa, contratada por Progen, sumó ingresos millonarios en 2024

  5. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 19 de diciembre

Te recomendamos