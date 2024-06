Amagua suspende el servicio de agua potable en Daule y Samborondón por el apagón

Los cantones de la provincia del Guayas, como pasó en prácticamente todo el país, se han visto afectados por un apagón que según las primeras declaraciones de Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y encargado de Energía, responden a un daño en la línea de transmisión.

"El reporte inmediato que nos llegó de CENACE es que existe una falla en la línea de transmisión que ocasionó una desconexión en cascada, por lo que no hay servicio energético a escala nacional. Estamos concentrando todos nuestros esfuerzos en resolver el problema lo más rápido", alegó.

A causa de este corte de energía, que ha dado cabida al caos en las vías de las localidades, la actividad comercial se ha puesto en pausa y, en el caso de Daule y Samborondón, se ha suspendido ya el servicio de agua potable.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado el consorcio Amagua, que distribuye el servicio a ambos cantones. "Comunicamos que por la emergencia del colapso nacional del servicio eléctrico, nuestro proveedor Interagua suspenderá el servicio de agua potable. Esta suspensión afectará a todos los usuarios de Amagua. Nos encontramos a la espera de que se nos informe el horario del retorno del servicio", publicó la entidad a través de sus canales oficiales.

Según lo publicado por Interagua, a causa de la desconexión se han visto afectados los diferentes sistemas de bombeo de Guayaquil, por lo que se han registrado también desabastecimientos en la ciudad.

Vía a la costa, desde el kilómetro 13,50 al 70; Los Ceibos, Urbanor, Sauces 9, la cooperativa Juan Montalvo, entre otras, constan ya en la lista de afectados.

📣Urgente: Ante la falta de energía eléctrica en varios sectores de la ciudad, le sugerimos tomar medidas y abastecerse. pic.twitter.com/Nb1ZDNOtOs — Interagua C. Ltda (@interagua) June 19, 2024

Esta situación ha dado cabida a una serie de quejas por parte de los habitantes de los tres cantones afectados, que cuestionan que se haya suspendido el servicio sin dar cabida a que se abastezcan antes. "Bastaba que nos digan que teníamos 15 minutos para guardar agua que lo hacíamos. Pero apenas publicaron que en Daule y La Puntilla se suspendería el servicio hasta segundo aviso. Ahora me toca hacer milagros con el botellón que tengo ahora en casa. Si se alarga el problema, pues tocará comprar. No hay otra opción", aseguró Andrea Medina, residente de Casa Laguna, en La Aurora, Daule.

Para la ciudadanía, teniendo en cuenta que estos cortes de energía son cada vez más continuos en Ecuador, las autoridades deben tener un plan de contingencia para actuar en momentos de crisis. "No me cabe en la cabeza que después de todo lo que vivimos aún nadie sepa qué hacer o cómo actuar. Ahora resulta que estaremos sin luz pero también sin agua. ¿Hasta cuándo? No tiene sentido nada", denunció Emilio López, habitante de Sauces 9.

