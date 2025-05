¿Cambio de clima en Guayaquil? Sensación térmica en las noches es más fresca

Durante los últimos días, los guayaquileños han notado algo inusual: el calor ya no es tan sofocante como en semanas pasadas. Aunque las temperaturas máximas se mantienen relativamente altas, las tardes y, sobre todo, las noches se sienten más frescas. ¿Estamos frente a un cambio de clima real o solo a una pausa temporal? La ciudadanía lo comenta, el Inamhi lo explica.

Una ciudad que respira, al menos por las noches

La sensación térmica en Guayaquil ha dado un giro que muchos reciben con alivio. Tras meses de calor extremo, los residentes ahora sienten que pueden dormir mejor, caminar sin sofoco e incluso usar ropa un poco más abrigada por las noches.

"Ya he vuelto a las chompas ligeras en las noches y me he vuelto a arropar un poco más. Tampoco es que he desempolvado mi colcha de tigre, la más abrigada de la casa; pero ya siento un friecito que me encanta", cuenta Stefanie Pino, vecina de la ciudadela Bellavista.

Tania Caicedo, quien vive en el norte de la ciudad, coincide: “Al despertar ya no me levanto con calor, y en la oficina hasta me pongo un abrigo. Hace un mes y medio el aire acondicionado no daba abasto. Ahora sí, y muy bien. Me alegro de que cambie ya el clima en Guayaquil. El clima frío realmente me pone de buen humor”.

Los testimonios se repiten en redes sociales, donde más de uno celebra este pequeño respiro térmico como una señal de que “ya era hora” de un cambio.

¿Qué dice el Inamhi?

La percepción ciudadana tiene sustento técnico. Boris Malavé, especialista del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), confirmó a EXPRESO que mayo marca el inicio de la transición de la temporada lluviosa a la seca en la región Litoral.

Para este mes, la temperatura mínima esperada es de 23.8 °C, y ya se han registrado valores que oscilan entre 23.6 °C y 25.0 °C, cifras que, aunque todavía cálidas, marcan una leve pero constante baja respecto a los picos de meses anteriores.

En el centro de Guayaquil se ha vuelto común ver a personas caminando más arropada. No lo hacen todos los días, pero se ha vuelto más común desde hace dos semanas. Francisco Flores

“Este mes ya empezó el cambio de la época lluviosa a la seca, donde las temperaturas mínimas comienzan a descender. Las precipitaciones serán débiles y locales. Mayo es el mes de la transición. La recomendación sigue siendo estar atentos a los boletines oficiales", señaló.

No obstante, la ciudadanía anhela que los meses más fríos ya lleguen. "Yo no sé si ya cambió el clima, pero estoy feliz de no sentir ese calor de horno al despertar. Quiero que sea ya julio u agosto, que son helados. Al menos así ha sido en los últimos años. A mi el frío me pone contento. Ya ahorita, con el clima actual, hago todo hasta más rápido. Hasta menos me estreso al conducir. Lo puedo jurar", dice riendo Jorge Loor, residente de Sauces.

Este 19 de mayo, ya se pudo ver en las calles a ciudadanos un poco más abrigados que meses atrás. FRANCISCO FLORES

¿Y la lluvia del fin de semana?

Según Boris Malavé, técnico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las precipitaciones registradas el sábado 17 de mayo en Guayaquil forman parte de un comportamiento esperable para este mes. Aunque la intensidad de las lluvias ha disminuido en relación con los meses anteriores, todavía pueden presentarse eventos puntuales, como el registrado recientemente.

“El cambio ya comenzó, pero durante mayo aún pueden producirse precipitaciones débiles y locales en el Litoral. No es una anomalía. Son eventos típicos del proceso de transición”, explicó Malavé. Añadió que estas lluvias suelen ser esporádicas, de corta duración y concentradas en determinadas zonas de la ciudad, por lo que es importante no asumir que el ciclo lluvioso ya terminó del todo.

