Cambiar de recinto electoral, un trámite que genera perennes filas de espera

Desde la semana pasada, en varios centros habilitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar el cambio electoral se han observado largas filas de ciudadanos que buscan llevar a cabo este trámite.

Entre ellos figuran jóvenes, quienes se acercan a estos puntos no porque desconocen manejar el sistema web para hacer este cambio, sino por las “trabas” que han notado en la página.

Un reciente caso donde se evidenciaron largas filas ocurrió este 7 de mayo en la agencia del CNE de La Atarazana, en el norte de la ciudad. Ahí hubo ciudadanos que denunciaron que pasaron más de una hora sin moverse en la fila para llevar a cabo este proceso.

“La página web no funciona, subes los archivos como te piden y te dice que no es el formato o se reinicia por completo y me ha tocado empezar desde cero”, relató Ivette Quiñónez.

Una situación similar se vivió la semana anterior en el punto habilitado en la terminal terrestre, donde los ciudadanos llegaron a esperar más de cinco horas en fila para ser atendidos en poco más de 5 minutos.

Guayaquil...en el @cnegobec...la srta guardia no deja pasar a la fila q es para cambio de domicilio...tenemos 1 hora y no avanza....alguna autoridad del @cne Guayaquil q se haga presente. pic.twitter.com/b6hVcIi92G — Pauli Aguiar (@pauliab075) May 7, 2024

De acuerdo Wilson Hinojosa, coordinador nacional técnico de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE), estas fallas en el sistema en línea se deben al tráfico web que colapsa el sistema. Sin embargo, también lo atribuye a mala recepción de internet y personas con deudas pendientes por no asistir a votar.

"Cómo ya se anunció que hasta el 11 de mayo se puede hacer el cambio de recinto electoral para las siguientes elecciones, muchos han intentado hacerlo por la web, lo que genera que el sistema se caiga", asegura Hinojosa.

