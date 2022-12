La ordenanza que permite la rebaja de precisamente las infracciones que más conflictos y desorden generan en las vías de la ciudad, entra en vigencia en los próximos días; y por ello la ciudadanía critica y tema que más accidentes se reporten en la ciudad.

La tarde de este 28 de diciembre, la alcaldesa Cynthia Viteri indicó que las multas por las infracciones de tránsito podrán reducirse al 100 %, a cambios de educación vial. "En los próximos días será publicada en Registro Oficial la Ordenanza Municipal, aprobada en septiembre, que permitirá la reducción a cero de las multas por infracciones de tránsito a cambio de trabajo comunitario o educación vial. Esto permitirá que aquellos que incumplan las normas como usar el carril de la Metrovía, obstaculizar intersecciones o hacer doble fila, reciban educación vial. Todos contribuimos con el bienestar de nuestra ciudad", publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, este anuncio ha causado una serie de críticas pues hay quienes piensan que la norma se convertirá en una "alcahueta del problema". "Ya lo sabemos, lo hemos dicho cientos de veces, lo hemos también comprobado: el ciudadano solo cambia cuando se le toca el bolsillo. Cambiar las multas por educación vial no es más que tapiñar a los infractores de siempre. Está mal, es un riesgo para la ciudad", sentenció el conductor Leonardo Andrade; quien asegura que el tema de la educación vial no es malo, siempre y cuando no se lo dé al conductor a cambio de sus sanciones.

"Si hay educación vial en los colegios, en la sociedad, en la vía pública, en cualquier evento; si hay campañas, vallas que reflejen el problema y ayuden a cambiar, pues bienvenido sea. En lo que no estoy de acuerdo es que, aun cometiendo infracciones, al conductor se lo premie aprendiendo. Habrá mucho sabido que dirá que sí, que está aprendiendo. Pero a los dos días volverá a cometer esa y otras negligencias más porque sabe que nadie le hará pagar un centavo. Ni plata ni cárcel", coincidió el también conductor Gustavo Morla, guayaquileño.

EXPRESO ha venido publicando una serie de reportajes para evidenciar lo reiterativas que son estas multas en la ciudad; tanto así que en el primer trimestre de 2022, solo por invadir el carril de la Metrovía, se registraron más de 11.000 sancionados por esta infracción, una de las más costosas impuestas por la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM).

¿Educación vial? Esto no se soluciona con "educación vial". Habrá menos caos e infracciones si se mejora la infraestructura para el transporte; si tenemos una urbanización planificada; si contamos con un transporte masivo eficiente y retiramos la licencia a los que son un peligro al volante. Solo así habrá un cambio. Ricardo Mendoza,

"¿Saben lo caótica que será esta ciudad? Todo el mundo hará lo que le dé la gana porque, claro, luego irá a hacer trabajo comunitario o a "aprender" a respetar. Por favor, esa no es la forma de eliminar el caos en las vías. Eliminar las multas responde más a una campaña electoral. Lo ideal es que pase lo contrario, que se paguen multas altísimas. Eso, sumado a una campaña de educación dará, posiblemente, resultados. Lo que se está haciendo ahora no, espero equivocarme, por el bien de Guayaquil. Hay cambios que la Alcaldía debe gestionar, pero estos deben apuntar al orden. No a que se condone cuando uno se equivoca o maneja mal, eso no", precisó Susan Macas, guayaquileña.

Tránsito. Este ha sido el escenario común este año en Guayaquil. El carril exclusivo, siempre invadido. Archivo

Para la ciudadanía, otra muestra del irrespeto en las vías recae en los daños que han sufrido las estaciones de la Metrovía, que precisamente se han visto afectadas por vehículos que no deben circular por el carril exclusivo y lo han hecho a velocidades no permitidas. "Vuelan, así de simple. Cometen dos, tres infracciones al mismo tiempo; dañan un bien público, y pues ahora les dirán que hagan trabajo comunitario y que sigan haciendo lo que les dé la gana. Bravo", se quejó Daniel Ledesma, una de las víctimas de un choque registrado hace tres meses y causado por un conductor que invadió un carril