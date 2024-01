Un camal clandestino fue clausurado en el sur de Guayaquil

El uso de suelo con fines incorrectos es motivo de sanción en Guayaquil y la Dirección de Justicia y Vigilancia, se ha encargado de clausurar varios locales en los últimos meses.

Guayaquil: Rescatan a embarazadas de centros clandestinos de rehabilitación Leer más

Este lunes 29 de enero, en conjunto con la Policía Nacional, se clausuró un local que funcionaba como un camal, pero de forma clandestina.

Sobre este hecho, los vecinos y moradores de la zona de Fertisa, al sur de Guayaquil, realizaron sus denuncias, que acabaron con la clausura del sitio.

El sitio tenía manchas de sangre y carne descompuesta CORTESÍA

Al ingresar al lugar, los agentes municipales encontraron un un frigorífico vacío, paredes y pisos con manchas de sangre, restos de carne en estado de descomposición y mal olor en toda el área.

Noboa sobre la focalización: "No se toca el subsidio al gas, ni al diésel" Leer más

“El camal quedó clausurado el día de hoy. No estaba adecuado en las condiciones necesarias para ejercer la actividad. No tenían permisos de funcionamiento y estaba en condiciones insalubres, además que las adecuaciones no eran las idóneas para la actividad”, comentó Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia, que estuvo presente en la clausura.

EXPRESO conoció que también se abrió un expediente al contraventor y el sitio no podrá ser habilitado para que funciones ninguna actividad económica, hasta que se realice un inspección previa.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ