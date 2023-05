La calle Cuenca ha sido invadida por los puestos ambulantes de comida

En diversos tramos de la calle Cuenca, en el sur, poco a poco es tomada por los puestos ambulantes de comida, un panorama que a decir de los habitantes y comerciantes les trae recuerdos del Guayaquil de los años 80, pues el comercio informal cada vez pulula con mayor frecuencia y sin control alguno en las calles de la ciudad.

“Ha vuelto el Guayaquil lleno de informales y desorden” Leer más

“No estoy en contra de que la gente se gane la vida, pero no pueden tomarse cualquier punto de la ciudad para hacer sus ventas, luego más y más gente vendrá y estaremos llenos de estos comercios. Y muchos no respetan los espacios y dejan su basura regada por los alrededores y no la recogen”, asevera Andrea Cabezas, ciudadana.

Así como ha contado EXPRESO en ediciones pasadas, los comerciantes informales se han tomado las veredas en distintos puntos de la ciudad para vender sus productos, pero impidiendo el transito regular de los ciudadanos.

Los habitantes del Puerto Principal ponen como alternativa el posicionamiento de ciertos quioscos para que estos comerciantes dejen la informalidad y así haya un mayor control de este tipo de negocios. Quieren recuperar la movilidad que, advierten, la han perdido.