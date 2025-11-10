Calidad del agua Guayaquil: puntos de la ciudad con quejas y qué hacer si sale turbia

Conoce los pasos a seguir en caso de recibir en tu vivienda agua potable en mal estado

La calidad del agua en Guayaquil ha estado en el centro del debate público durante los últimos días, luego de los señalamientos del presidente Daniel Noboa sobre la presencia de heces, plomo y cobre en el suministro, y la posterior defensa del alcalde Aquiles Álvarez, quien aseguró que el agua que llega a los hogares sí es apta para el consumo humano.

En medio de la controversia, algunos ciudadanos han reportado en redes sociales que el agua llega con cierta turbidez o mal olor, lo que ha incrementado las dudas sobre su potabilidad. Ante esta situación, existen canales oficiales a los que los usuarios pueden acudir para reportar el problema y solicitar atención técnica.

¿Qué hacer si el agua sale turbia en Guayaquil?

Llamar a Interagua

La empresa concesionaria recomienda comunicarse al 134, línea disponible las 24 horas del día, para reportar inconvenientes relacionados con turbiedad, fugas o baja presión. Personal técnico se encarga de inspeccionar el punto afectado y determinar las causas.

Contactar a la Alcaldía de Guayaquil

Los ciudadanos también pueden registrar su queja o solicitud a través de la Línea 181 de atención ciudadana, administrada por el Municipio. Desde ahí se canalizan los reportes hacia Interagua o las áreas técnicas correspondientes.

Presentar un reclamo formal

En caso de que el inconveniente persista, se puede ingresar un reclamo oficial en las oficinas de atención al cliente de Interagua o mediante la plataforma GOB.EC, en la sección de “Servicios Públicos – Agua Potable”. Este proceso genera un número de trámite y garantiza una respuesta formal.

Interagua asegura que sí se realiza el procedimiento correcto

Interagua asegura que el agua que distribuye cumple con los parámetros establecidos por la norma INEN, y que realiza controles permanentes en las plantas de tratamiento y puntos de distribución. La empresa ha reiterado que el líquido que llega a los hogares es apto para el consumo humano.

Nueva polémica: Noboa vs Álvarez

Tras las declaraciones del presidente Noboa, quien afirmó que el agua de Guayaquil contenía “caca”, el alcalde Aquiles Álvarez publicó un video en el que bebió agua del grifo para defender su calidad. Según explicó, las imágenes presentadas por el Gobierno corresponderían a una planta de aguas residuales y no a una fuente de agua potable.

Pese a los cruces de declaraciones, la recomendación de las autoridades locales es mantener la calma y reportar cualquier anomalía a través de los canales oficiales, mientras se continúa con las verificaciones técnicas y los controles de calidad.

